Con una carta, renunció de forma indeclinable el vicepresidente segundo de Racing

Racing Club informa que el señor Miguel Jiménez ha presentado su "renuncia indeclinable al cargo de Vicepresidente segundo de la institución", tal como lo hiciera saber en carta dirigida a la Comisión Directiva y a la Asamblea de Representantes.

Nuestro Club le agradece su…

Por su parte, la carta de Jiménez, enviada al secretario general del club, Christian Devia, alega diferencias con la actual conducción: "Se han tomado decisiones sin que yo haya sido consultado. Con muchas de ellas no he estado de acuerdo, pero para evitar conflictos que perjudiquen a la institución, he preferido mantener silencio".

Al mismo tiempo, se manifestó "colmado de deseos y sueños" para continuar ligado a la política del club "desde el lugar que el tiempo y los socios" se lo permitan.

La Academia elegirá nuevo presidente a fines de 2024, mientras continúan los rumores sobre una eventual candidatura del ídolo y ex goleador Diego Milito, quien mantiene discrepancias con Blanco.