Dramático relato del enfrentamiento de barras de Racing y Deportivo Cali

"Chicxs, estoy yendo a laburar como un día normal. Me subo al tren y escucho un grupo de hinchas del Cali hablar en voz alta. Se la pudrieron a un pibe que venía con el camperón de Argentina, diciendo que ellos eran los dueños y bla. Lo que no esperé nunca es que en Gerli se detone la bomba", comienza afirmando.

"Abrieron las puertas y entraban tipos con facas a más no poder -los barras bravas de Racing-. Se volvió una locura el vagón, no pagaban de llegar tipos con botellas y cuchillos en mano. Los que estábamos ahí en el medio pedíamos a los gritos que nos dejaran salir", agregó.

Literalmente nos miramos con un señor y no entendíamos qué estaba. Empujamos a los que estaban corriendo para esa zona y nos dijeron 'no los queremos robar, salgan, corran'. Pudimos salir del vagón pero no había un lugar seguro, porque en el andén había más gente que corría con facas y piedras", describió.

"Nos indicaron -según prosigue el relato- que subamos a los últimos vagones, mientras que q los gritos pedíamos por favor que resguarden a una mujer con un bebé en brazos. Después de unos minutos, cerraron las puertas y arrancó de nuevo. Afuera, en las otras vías seguían corriendo. Los que se metieron de prepo eran de la barra de Racing, que fueron a pudrírsela a los colombianos por el robo de una bandera".

"Hay dos heridos (pero no pude saber si civiles o hinchas). Tuit aparte a Martina, una chica amorosa que vino a acompañarme porque me vio temblando y nos quedamos juntas hasta que se reanudó el servicio. Fue un momento horrible para todos los que estábamos ahí, en especial los que quedamos en el medio".

Los videos del enfrentamiento de los barras

