Elecciones en Racing: la definición que dejó la reunión entre Diego Milito y Víctor Blanco

Hubo un tiempo en el que Milito y Blanco trabajaron en la dirigencia de Racing: entre fines de 2017 y 2020, Diego fue Secretario Técnico de la Academia, hasta que decidió dar un paso al costado por las diferencias que sostenía con el presidente que, hasta el día de hoy, siguen vigentes.

Hasta el 15 de octubre hay tiempo para presentar las listas y habrá que ver cómo continua todo en un equipo que se encuentra en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y estas elecciones podrán ser claves para todo lo que vendrá dentro de la Institución y los próximos mercado de pases.

Víctor Blanco y Diego Milito Víctor Blanco y Diego Milito cuando regresó como futbolista

Qué había dicho Milito sobre sus diferencias con Blanco

"Tengo diferencias de miradas, de criterios. Lo manifesté cuando me fui y después fui respetuoso. Estuve cuatro años sin pronunciarme, creía que era lo mejor para el club para no generar desestabilización. Me mantuve alejado. De hecho le mandé un mensaje para poder juntarme con él. Lamentablemente no me respondió", reveló Milito, en diálogo con Clank, donde expuso la charla trunca.

Aunque reconoció que la actual dirigencia hizo cosas positivas, también criticó la falta de organización en algunas áreas y la necesidad de contar con más profesionales en los puestos clave. Además, reveló que antes de anunciar su candidatura, intentó comunicarse con Blanco, pero no recibió respuesta.

La postura de Milito sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD)

"Quiero reafirmar también que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Como siempre digo, lo mejor que tiene Racing es su gente. Nadie mejor que nuestros socios sean los dueños del destino de nuestra institución. Quiero que sean parte y protagonistas de nuestro club", dejó en claro el referente racinguista.

Asimismo, aseguró: "Quiero dejar algo bien claro, Racing es mi casa y no un trampolín para llegar a otro lado. No vengo a hacer política partidaria de ningún tipo. Me presento porque tengo el sueño de llevar a Racing a lo mas alto a nivel mundial, donde alguna vez supimos estar".