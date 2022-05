Nadal, luego de quedar fuera de Roma: "Vivo con una lesión"

"Es difícil de entender mi día a día, no pretendo hacerme la víctima. Tengo lo que tengo, mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar nada, vivo con montones de antinflamatorios porque si no, no puedo entrenar", aseveró en conferencia de prensa.

Además, reveló que enfrentó dificultades en medio del encuentro: "Mi día a día es complicado. Lo intento, pero es difícil para mí. Muchos días no me puedo entrenar bien, hoy en la mitad del segundo set me ha aparecido el dolor".

Por otra parte, remarcó su mayor problema con la lesión: "Yo juego para ser feliz, pero claro, el dolor te quita la felicidad. Mi problema es que muchos días vivo con demasiado dolor. Disfruto de lo que hago, pero me da muchos días de infelicidad".

En cuanto a su futuro, Rafael Nadal sembró la incertidumbre entre sus seguidores y confesó: "No sé lo que pasará mañana, no sé lo que pasará en dos semanas. Miremos hacia adelante, mi cabeza sigue preparada para asumir el reto. Sigo creyendo que voy a tener mis opciones la semana que viene. Solo tengo que conseguir que mis pies me permitan jugar. Tengo confianza, he visto cosas positivas".