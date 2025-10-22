Real Madrid vs. Juventus, por la Champions League 2025/26: resultado en vivo

Real Madrid y Juventus se medirán este miércoles a partir de las 16:00 en el Estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la tercera jornada de la Champions League 2025/26. El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega como uno de los equipos más en forma del continente y buscará seguir con su paso arrollador ante un equipo italiano que, pese a no haber perdido, aún no consiguió su primera victoria en la competición. El encuentro promete intensidad y jerarquía entre dos históricos del fútbol europeo.