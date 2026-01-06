Renovaciones y mejoras: Boca extendió el contrato de varios de sus futbolistas
El club oficializó extensiones y mejoras contractuales para algunos jugadores clave, apostando a sostener una base estable de cara a los próximos torneos.
Boca Juniors dio un paso fuerte en la planificación de su futuro inmediato al anunciar la renovación y mejora de los contratos de varios integrantes del plantel profesional. La comunicación oficial, difundida a través de los canales del club, confirmó que la dirigencia avanzó con una serie de acuerdos que apuntan a garantizar continuidad, previsibilidad y respaldo a futbolistas considerados importantes dentro del proyecto deportivo.
Según informó la institución, se concretaron mejoras en los contratos vigentes de Milton Delgado, Lautaro Di Lollo y Leandro Brey, quienes extendieron su vínculo hasta diciembre de 2029. A ese grupo se sumó Lautaro Blanco, que también firmó una extensión con mejora contractual y quedó ligado a Boca hasta el mismo año. De esta manera, el club aseguró la permanencia de jugadores jóvenes y con proyección, además de consolidar piezas que ya vienen teniendo protagonismo.
En el mismo comunicado, Boca confirmó que Ander Herrera y Javier García acordaron la extensión de sus contratos hasta diciembre de 2026. En ambos casos, se trata de futbolistas con experiencia y un rol claro dentro del vestuario, por lo que la dirigencia entendió que su continuidad resulta valiosa tanto desde lo futbolístico como desde lo grupal.
Desde el club remarcaron que estas decisiones responden a una política concreta de consolidación. “Estos acuerdos forman parte de una estrategia para sostener la base del plantel y proyectar continuidad a mediano y largo plazo”, señalaron oficialmente, dejando en claro que la intención es evitar salidas prematuras y reforzar el sentido de pertenencia de quienes integran el plantel profesional.
El anuncio se dio en un contexto de plena actividad para Boca, que ya puso en marcha la pretemporada y empieza a definir los detalles finales antes del inicio del Torneo Apertura 2026, previsto para el 22 de enero. En paralelo, el cuerpo técnico evalúa alternativas, regresos y situaciones puntuales de futbolistas que no serán tenidos en cuenta, mientras la dirigencia busca equilibrio entre incorporaciones y continuidad.
La renovación de contratos también aparece como una señal hacia el mercado. En un escenario donde los clubes argentinos suelen verse obligados a vender, Boca optó por blindar a varios de sus jugadores, extendiendo plazos y mejorando condiciones salariales. Esa política apunta a negociar desde una posición más firme ante eventuales intereses externos y, al mismo tiempo, darle tranquilidad a un plantel que afrontará un calendario exigente.
Con estos movimientos, Boca dejó en claro que no solo piensa en el corto plazo, sino que intenta sentar bases sólidas para los próximos años. La apuesta por renovar, mejorar y extender contratos refleja una decisión institucional que busca estabilidad deportiva y respaldo a futbolistas que la dirigencia considera parte central del proyecto.
