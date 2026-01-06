Renovaciones y mejoras: Boca extendió el contrato de varios de sus futbolistas

javier garcia

La renovación de contratos también aparece como una señal hacia el mercado. En un escenario donde los clubes argentinos suelen verse obligados a vender, Boca optó por blindar a varios de sus jugadores, extendiendo plazos y mejorando condiciones salariales. Esa política apunta a negociar desde una posición más firme ante eventuales intereses externos y, al mismo tiempo, darle tranquilidad a un plantel que afrontará un calendario exigente.

Con estos movimientos, Boca dejó en claro que no solo piensa en el corto plazo, sino que intenta sentar bases sólidas para los próximos años. La apuesta por renovar, mejorar y extender contratos refleja una decisión institucional que busca estabilidad deportiva y respaldo a futbolistas que la dirigencia considera parte central del proyecto.