Uruguay, contra las cuerdas: qué necesita para avanzar a 16avos de final de Mundial 2026

La primera es que ni Ecuador ni Curazao logren ganar sus respectivos partidos. La segunda exige una derrota de Irán. La tercera requiere un empate entre Uzbekistán y República Democrática del Congo. Finalmente, Senegal e Irak también deberían igualar en su encuentro. Si alguno de estos resultados no se produce, Uruguay quedaría sin posibilidades de avanzar con esa cantidad de puntos.

Las perspectivas cambian si el conjunto sudamericano logra terminar con tres unidades. En ese caso, el panorama se vuelve algo más amplio, aunque sigue dependiendo de terceros. Actualmente ya existen selecciones con tres puntos y peor diferencia de gol, como Corea del Sur (-1) y Escocia (-3), situación que abre una ventana de esperanza para los dirigidos por Marcelo Bielsa.

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Con tres puntos, los vecinos necesitarían que se cumplan al menos dos de ocho posibles escenarios favorables. Entre ellos aparecen que Ecuador y Curazao no ganen, que Suecia pierda, que Paraguay y Australia no empaten, que Senegal no se imponga por más de dos goles, que Irán no gane, que Austria y Argelia no igualen, que Congo no consiga la victoria y que Ghana y Croacia tampoco empaten.

Cada uno de esos resultados influye directamente en la tabla comparativa de los terceros ubicados. Por eso, más allá de su propia actuación, la Celeste seguirá con atención lo que ocurra en distintos estadios durante las próximas horas. El margen es reducido y las cuentas son complejas, pero todavía existen caminos matemáticos para alcanzar la próxima fase.