Revolución en India: Lionel Messi anunció su visita con eventos solidarios y un mega homenaje en Nueva Delhi

La primera vez que Messi estuvo en India fue en septiembre de 2011, en un amistoso en Calcuta contra Venezuela (1-0) que marcó su estreno como capitán de la Selección argentina en la era de Alejandro Sabella.

La Selección argentina, de gira por Asia y África

Antes de la visita de Messi a India, la Selección argentina tiene programada una gira de amistosos entre el 10 y el 18 de noviembre, con partidos en Luanda (Angola) y Kerala (India). Los rivales aún no fueron confirmados y tampoco está definida la presencia del capitán.

