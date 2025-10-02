Revolución en India: Lionel Messi anunció su visita con eventos solidarios y un mega homenaje en Nueva Delhi
El 10 confirmó que viajará a India en diciembre para una gira solidaria por cuatro ciudades, con recitales, clínicas deportivas y un gran homenaje.
Lionel Messi volverá a la India en diciembre, 14 años después de su primera visita, donde debutó como capitán de la Selección argentina. En sus redes sociales anunció una gira solidaria por cuatro ciudades, con actividades culturales, deportivas y homenajes que incluyen la inauguración de un mural y una estatua gigante en su honor.
El capitán argentino sorprendió al anunciar en redes sociales que regresará a la India para una gira solidaria del 13 al 15 de diciembre, que abarcará las ciudades de Calcuta, Ahmedabad, Mumbai y Nueva Delhi.
“Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a recitales, prácticas de fútbol de chicos, un torneo de pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias en estadios históricos”, escribió el astro en su cuenta oficial.
Un homenaje histórico en Nueva Delhi para Lionel Messi
En la capital india, está previsto el descubrimiento de un mural de 7,5 metros y la estatua más grande de Messi hasta la fecha, lo que convertirá su visita en un acontecimiento cultural y deportivo sin precedentes para los millones de fanáticos que lo siguen en el país asiático. Los eventos contarán con estrictas medidas de seguridad y acceso mediante entradas, lo que busca garantizar un marco controlado ante la masiva expectativa que genera su visita.
La primera vez que Messi estuvo en India fue en septiembre de 2011, en un amistoso en Calcuta contra Venezuela (1-0) que marcó su estreno como capitán de la Selección argentina en la era de Alejandro Sabella.
La Selección argentina, de gira por Asia y África
Antes de la visita de Messi a India, la Selección argentina tiene programada una gira de amistosos entre el 10 y el 18 de noviembre, con partidos en Luanda (Angola) y Kerala (India). Los rivales aún no fueron confirmados y tampoco está definida la presencia del capitán.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario