Ricardo La Volpe reveló el apodo que le pusieron los jugadores de Boca

La Volpe afirmó que "no le llegaba al grupo" e hizo autocrítica: "Eso es error de un técnico". Y agregó: "Increíblemente no me di cuenta de decirle a estas figuras, porque yo sabía qué grupos había. Lo notás en las concentraciones en qué mesa se sientan, ya sabes cuál es el grupo, los amigos. Debí llevarlos a tomar un café, una cena y preguntarles qué piensan, me faltó eso".

Por otra parte, el director técnico reveló que, en una oportunidad, Daniel "el Cata" Díaz y Martín Palermo no dejaron que participe de un fútbol tenis. "Estaban el Cata con Marino, del otro lado Palacio con Palermo. Entonces miro y le digo a Marino: 'Hoy vamos a preparar algo'. Era el que sabía que estaba bien conmigo. Lo hacía jugar de diez y estaba contento, igual que Gago", relató.

"A Marino lo llaman por teléfono. Mentira, era una trampa que habíamos hecho nosotros. Él se va. 'Uy, sí, necesitaba esa llamada, gracias'. Me meto a la cancha a jugar. Cata agarra la pelota: 'No, lo esperamos'", contó. Y sentenció: "Así es el fútbol, ni me calenté".