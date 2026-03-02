Riestra vs. Platense, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Malevo, todavía sin triunfos en el campeonato, recibe en el Guillermo Laza a un Calamar que pelea en los puestos de arriba y quiere afirmarse como candidato.
Deportivo Riestra y Platense se verán las caras este lunes desde las 19:15 en el estadio Guillermo Laza, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro representa realidades opuestas: el conjunto del Bajo Flores necesita con urgencia sumar su primera victoria en el certamen, mientras que el equipo de Vicente López atraviesa un presente mucho más alentador y se ilusiona con mantenerse en los primeros puestos.
El presente de Riestra es delicado. Disputadas siete jornadas, el Malevo todavía no pudo celebrar de a tres y acumula apenas cuatro unidades, todas producto de empates. Esa racha lo dejó en el fondo de la tabla, donde marcha anteúltimo, apenas por encima de Newell’s, que suma dos puntos. El equipo dirigido por Gustavo “Tata” Benítez sabe que el margen de error comienza a achicarse y que necesita transformar las buenas intenciones en resultados concretos.
Más allá de algunas actuaciones competitivas, la falta de eficacia ofensiva y ciertas distracciones defensivas le impidieron al conjunto del Bajo Flores dar el salto. El duelo en casa aparece como una oportunidad clave para cambiar la dinámica y empezar a construir confianza. Hacerse fuerte en el Guillermo Laza es el objetivo inmediato para salir de la zona comprometida y encarar el tramo siguiente del torneo con otra energía.
Enfrente estará un Platense que se consolidó como uno de los animadores de la Zona A. Con 12 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota, el Calamar llega con aspiraciones firmes de seguir prendido en la pelea. Sin embargo, viene de un empate sin goles ante Defensa y Justicia en Vicente López, un resultado que dejó una sensación agridulce por la falta de contundencia en los metros finales.
El equipo conducido por Walter Zunino buscará recuperar la efectividad y aprovechar las dudas del rival. Para la visita, ganar en el Bajo Flores significaría ratificar su buen momento y enviar un mensaje claro en la lucha por la clasificación a los playoffs. Para el local, en cambio, puede ser el punto de partida para revertir un arranque que, hasta ahora, no estuvo a la altura de las expectativas.
Riestra vs. Platense: probables formaciones
- Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
Riestra vs. Platense: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Guillermo Laza.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Fabrizio Llobet.
- TV: ESPN Premium.
