Riestra vs. Platense, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

Enfrente estará un Platense que se consolidó como uno de los animadores de la Zona A. Con 12 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota, el Calamar llega con aspiraciones firmes de seguir prendido en la pelea. Sin embargo, viene de un empate sin goles ante Defensa y Justicia en Vicente López, un resultado que dejó una sensación agridulce por la falta de contundencia en los metros finales.