River acelera la transformación del Monumental y mostró nuevos avances de la obra

El receso generado por la disputa del Mundial 2026 resultó ideal para avanzar con las labores más complejas. Sin actividad oficial en el estadio durante varias semanas, los responsables de la construcción aprovecharon la oportunidad para intensificar los trabajos sin interferir en el calendario deportivo del equipo. Esta etapa inicial es considerada fundamental para garantizar la estabilidad y seguridad de toda la estructura proyectada.

River Monumental

El plan contempla modificaciones profundas: además de la cobertura total del estadio, se construirá una nueva tribuna perimetral que permitirá completar el anillo alrededor del campo de juego. Una vez finalizadas las obras, la capacidad alcanzaría aproximadamente los 101.000 espectadores, una cifra que ubicaría al estadio entre los más grandes del planeta y reforzaría su posición como referencia internacional en materia de infraestructura deportiva.

Durante la presentación oficial del proyecto, el secretario general Stefano Di Carlo había resaltado la magnitud de la iniciativa: “Será uno de los tres más importantes del mundo. River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”, sostuvo.

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Aunque la fecha estimada para la finalización está prevista para 2029, los avances mostrados en los últimos días reflejan que la transformación ya está en marcha y que el Monumental continúa evolucionando para convertirse en un estadio de vanguardia a nivel global.