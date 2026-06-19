River acelera la transformación del Monumental y mostró nuevos avances de la obra
El club dio a conocer imágenes de los primeros trabajos estructurales que permitirán construir la futura tribuna de 360 grados y el techo integral del estadio.
River continúa avanzando con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia. En las últimas horas, la institución compartió nuevas imágenes de las obras que se desarrollan en el estadio Mâs Monumental y exhibió el comienzo de una etapa clave para la ampliación y modernización del estadio.
Se trata de las primeras excavaciones destinadas a la construcción de las fundaciones que sostendrán tanto la futura tribuna de 360 grados como el esperado techado integral del escenario deportivo. A través de sus canales oficiales, el club difundió un video donde se observan las tareas que ya comenzaron a ejecutarse en distintos sectores del estadio.
Junto al material audiovisual, el Millonario destacó la importancia de este avance dentro de un plan que busca seguir potenciando una de las principales casas del fútbol sudamericano. “Un nuevo paso en la obra de ampliación y techado de nuestra casa”, publicó la institución para acompañar las imágenes.
Además, desde el club explicaron que estas tareas forman parte de un cronograma iniciado durante el mes de abril. “Continuando con los trabajos que comenzaron en abril, así fue la primera excavación para la ejecución de las fundaciones de la estructura que sostendrá la nueva tribuna 360° y el techado del Mâs Monumental”, detallaron desde la entidad de Núñez al informar sobre el estado de situación de una obra que demandará varios años de trabajo.
El receso generado por la disputa del Mundial 2026 resultó ideal para avanzar con las labores más complejas. Sin actividad oficial en el estadio durante varias semanas, los responsables de la construcción aprovecharon la oportunidad para intensificar los trabajos sin interferir en el calendario deportivo del equipo. Esta etapa inicial es considerada fundamental para garantizar la estabilidad y seguridad de toda la estructura proyectada.
El plan contempla modificaciones profundas: además de la cobertura total del estadio, se construirá una nueva tribuna perimetral que permitirá completar el anillo alrededor del campo de juego. Una vez finalizadas las obras, la capacidad alcanzaría aproximadamente los 101.000 espectadores, una cifra que ubicaría al estadio entre los más grandes del planeta y reforzaría su posición como referencia internacional en materia de infraestructura deportiva.
Durante la presentación oficial del proyecto, el secretario general Stefano Di Carlo había resaltado la magnitud de la iniciativa: “Será uno de los tres más importantes del mundo. River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”, sostuvo.
Aunque la fecha estimada para la finalización está prevista para 2029, los avances mostrados en los últimos días reflejan que la transformación ya está en marcha y que el Monumental continúa evolucionando para convertirse en un estadio de vanguardia a nivel global.
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