River aseguró a una de sus joyas: Juan Cruz Meza, hasta 2028 y con clausula millonaria

Por ahora, el plan es que siga su proceso de crecimiento en esa categoría, sin apurar los tiempos. Sin embargo, su rendimiento previo mantiene viva la ilusión de un nuevo llamado en el corto o mediano plazo. En River confían en su evolución y entienden que la renovación no solo es una apuesta a futuro, sino también una forma de enviar un mensaje claro: el club quiere que sus talentos crezcan en casa.

Blindado contractualmente y con un horizonte definido, Juan Cruz Meza afronta ahora el desafío de volver a meterse en la consideración de Gallardo. El respaldo institucional ya está asegurado; el próximo paso dependerá de su rendimiento y de su capacidad para sostener el nivel que lo puso en el radar del mundo River.