River aseguró a una de sus joyas: Juan Cruz Meza, hasta 2028 y con clausula millonaria
El mediocampista de 17 años firmó un nuevo contrato con el Millonario y quedó protegido. La decisión se tomó en medio de interrogantes sobre su presente deportivo.
River volvió a marcar una postura clara en relación con sus juveniles más prometedores. En las últimas horas, el club oficializó la renovación del contrato de Juan Cruz Meza, mediocampista de 17 años que había sido una de las apariciones más interesantes del cierre de 2025. El nuevo vínculo extiende su permanencia en la institución hasta el 31 de diciembre de 2028 e incluye una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra que refleja la confianza y la proyección que le asignan puertas adentro.
La situación de Meza había generado cierta atención en el arranque de este 2026. Su ausencia en la pretemporada del plantel profesional llamó la atención de hinchas y observadores, especialmente luego del buen nivel que había mostrado en el segundo semestre del año pasado. En ese contexto, la renovación apareció como una señal contundente de respaldo institucional, más allá de las decisiones deportivas del cuerpo técnico.
Luego de varias semanas de negociaciones, la dirigencia alcanzó un acuerdo y el juvenil se presentó en el estadio Monumental para firmar la extensión de su contrato. El acto se llevó a cabo con la presencia de Stefano Di Carlo y Mariano Barnao, dirigentes que siguieron de cerca las charlas y fueron parte del cierre del acuerdo. Para el Millonario, asegurar a Meza era una prioridad, teniendo en cuenta que su contrato anterior vencía en diciembre de este año.
La inclusión de una cláusula tan elevada se enmarca en una política que el club viene sosteniendo tras algunas salidas recientes de jóvenes con proyección internacional. La intención es clara: evitar negociaciones apresuradas y proteger el patrimonio deportivo ante el interés de clubes del exterior, cada vez más atentos al semillero millonario.
Más allá de la firma, el presente de Meza plantea desafíos. Marcelo Gallardo decidió que el volante continúe trabajando con el plantel de Reserva, una determinación que contrasta con las expectativas que se habían generado meses atrás. El cuerpo técnico considera que aún necesita sumar minutos y consolidar aspectos de su juego antes de volver a ser considerado para la Primera.
Por ahora, el plan es que siga su proceso de crecimiento en esa categoría, sin apurar los tiempos. Sin embargo, su rendimiento previo mantiene viva la ilusión de un nuevo llamado en el corto o mediano plazo. En River confían en su evolución y entienden que la renovación no solo es una apuesta a futuro, sino también una forma de enviar un mensaje claro: el club quiere que sus talentos crezcan en casa.
Blindado contractualmente y con un horizonte definido, Juan Cruz Meza afronta ahora el desafío de volver a meterse en la consideración de Gallardo. El respaldo institucional ya está asegurado; el próximo paso dependerá de su rendimiento y de su capacidad para sostener el nivel que lo puso en el radar del mundo River.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario