River atento a las amarillas: el jugador que debe cuidarse para no perderse el Superclásico ante Boca

Lautaro Rivero, condicionado de cara al Superclásico ante Boca

Uno de los focos de atención pasa por la situación de Lautaro Rivero, quien acumula cuatro tarjetas amarillas y deberá evitar una nueva amonestación frente a Belgrano para no perderse el clásico ante Racing, que se jugará la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda. En caso de no ser sancionado ante el Pirata, el defensor también deberá cuidarse frente a la Academia, ya que si recibe una amarilla en ese encuentro quedará suspendido para el Superclásico ante Boca, programado para el domingo 19 de abril en el Más Monumental.