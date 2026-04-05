River atento a las amarillas: el jugador que debe cuidarse para no perderse el Superclásico ante Boca
River recibe a Belgrano por el Torneo Apertura y Lautaro Rivero, con cuatro amarillas, deberá evitar una sanción para no quedar afuera del Superclásico ante Boca
En el marco de la fecha 13 del Grupo B del Torneo Apertura, River recibirá a Belgrano de Córdoba en el Estadio Más Monumental con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita mantenerse en los puestos de pelea y acercarse a Independiente Rivadavia en la tabla anual.
El entrenador Eduardo Coudet deberá realizar modificaciones obligatorias en la defensa, ya que no podrá contar con sus dos laterales titulares, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. A pesar de estas bajas, el cuerpo técnico buscará sostener una base similar a la que viene de vencer a Estudiantes de Río Cuarto.
Lautaro Rivero, condicionado de cara al Superclásico ante Boca
Uno de los focos de atención pasa por la situación de Lautaro Rivero, quien acumula cuatro tarjetas amarillas y deberá evitar una nueva amonestación frente a Belgrano para no perderse el clásico ante Racing, que se jugará la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda. En caso de no ser sancionado ante el Pirata, el defensor también deberá cuidarse frente a la Academia, ya que si recibe una amarilla en ese encuentro quedará suspendido para el Superclásico ante Boca, programado para el domingo 19 de abril en el Más Monumental.
De esta manera, Rivero afrontará los próximos compromisos condicionado, en un tramo clave del campeonato para el equipo de Coudet, que busca seguir escalando posiciones en la tabla anual y llegar en buena forma a los clásicos.
En caso de que el defensor central no pueda estar por suspensión, el entrenador cuenta con alternativas para reemplazarlo. Entre las opciones aparecen Paulo Díaz, que sumó minutos en los últimos partidos, Tobías Ramírez, reciente incorporación, y Germán Pezzella, quien se recuperó de una lesión de ligamentos cruzados.
Los 11 de Chacho Coudet para que River enfrente a Belgrano de Córdoba
Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, River saldría a la cancha frente a Belgrano con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Kendry Páez y Sebastián Driussi.
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