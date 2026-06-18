River le bajó el pulgar a Alex Woiski: el delantero dejará el club sin debutar en Primera

Las señales de que su ciclo estaba llegando al final comenzaron a aparecer durante las últimas semanas. Una de las más claras fue su ausencia en la convocatoria para el encuentro de Reserva frente a Rosario Central. Aunque posteriormente volvió a integrar una lista para despedirse ante Banfield, la decisión deportiva ya estaba tomada.

Alex Woiski Alex Woiski es el nuevo jugador de River.

Coudet inició una profunda evaluación del plantel y resolvió que el delantero no forme parte del grupo que realizará la pretemporada junto al primer equipo. Ahora el de Núñez deberá definir los pasos administrativos para concretar su salida. Entre las alternativas aparecen una rescisión contractual o una negociación que facilite su continuidad en otra institución.

Mientras tanto, otros juveniles sí tendrán la posibilidad de mostrarse durante la preparación de cara al segundo semestre. Para Woiski, el cierre de esta etapa representa el final de una experiencia que comenzó cargada de expectativas pero que nunca logró despegar. Con apenas 20 años, todavía cuenta con margen para relanzar su carrera y buscar en otro escenario la oportunidad que no pudo encontrar en el club de Núñez.