River le bajó el pulgar a Alex Woiski: el delantero dejará el club sin debutar en Primera
El atacante surgido de las inferiores del Mallorca había llegado como una apuesta de futuro durante el ciclo de Marcelo Gallardo, pero no logró consolidarse.
La historia de Alex Woiski en River llegará a su fin antes de lo imaginado. El delantero español de 20 años, que había arribado al club con importantes expectativas y un proyecto pensado a largo plazo, no continuará formando parte de los planes deportivos del Millonario. Eduardo "Chacho" Coudet decidió no incluirlo en la estructura que afrontará la nueva temporada y el atacante deberá buscar un nuevo destino sin haber llegado a disputar un solo minuto en la Primera División.
Cuando desembarcó en Núñez a mediados de 2025, aparecía como una de las apuestas más interesantes dentro del grupo de jóvenes futbolistas con raíces argentinas formados en Europa. Proveniente de las divisiones inferiores del Mallorca, firmó un contrato por dos años y medio y quedó protegido por una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra que reflejaba la confianza que existía en torno a su potencial de crecimiento.
La llegada se produjo durante la gestión de Marcelo Gallardo, que impulsó varias incorporaciones de futbolistas jóvenes pensando en el mediano y largo plazo. Sin embargo, la adaptación del atacante estuvo lejos de ser sencilla. Diferentes problemas físicos limitaron su continuidad y le impidieron acumular la cantidad de partidos necesaria para consolidarse dentro de la Reserva. A eso se sumaron actuaciones irregulares que dificultaron aún más sus posibilidades de acercarse al plantel profesional.
A lo largo de su paso por las categorías juveniles de River, Woiski participó en 18 encuentros oficiales, cifra que podría aumentar si suma minutos en el compromiso ante Banfield. Durante ese período convirtió dos goles y entregó dos asistencias. Uno de esos tantos fue frente a Boca, un partido que generó expectativas sobre su evolución. Sin embargo, los números y el rendimiento general no alcanzaron para convencer a los distintos cuerpos técnicos de otorgarle una oportunidad en la máxima categoría.
Las señales de que su ciclo estaba llegando al final comenzaron a aparecer durante las últimas semanas. Una de las más claras fue su ausencia en la convocatoria para el encuentro de Reserva frente a Rosario Central. Aunque posteriormente volvió a integrar una lista para despedirse ante Banfield, la decisión deportiva ya estaba tomada.
Coudet inició una profunda evaluación del plantel y resolvió que el delantero no forme parte del grupo que realizará la pretemporada junto al primer equipo. Ahora el de Núñez deberá definir los pasos administrativos para concretar su salida. Entre las alternativas aparecen una rescisión contractual o una negociación que facilite su continuidad en otra institución.
Mientras tanto, otros juveniles sí tendrán la posibilidad de mostrarse durante la preparación de cara al segundo semestre. Para Woiski, el cierre de esta etapa representa el final de una experiencia que comenzó cargada de expectativas pero que nunca logró despegar. Con apenas 20 años, todavía cuenta con margen para relanzar su carrera y buscar en otro escenario la oportunidad que no pudo encontrar en el club de Núñez.
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