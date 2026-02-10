River presentó su nueva camiseta violeta: cuánto sale, dónde comprarla y qué día se estrena

El diseño violeta y el kit completo de River

La nueva equipación incluye un short violeta a tono con la camiseta y una alternativa en color blanco. Las medias también son violetas y cuentan con la banda roja en diagonal, respetando la identidad visual del club. Desde la marca explicaron el concepto bajo el lema “Un legado que se renueva”, en referencia a que el violeta ya fue utilizado por River en otras oportunidades, como en las temporadas 2008 y 2018.