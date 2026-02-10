River presentó su nueva camiseta violeta: cuánto sale, dónde comprarla y qué día se estrena
El Millonario lanzó su tercera camiseta de la temporada junto a Adidas: es violeta, mantiene la banda roja y ya se conocieron su precio, cuándo se estrenará y dónde comprarla.
Luego de la dura derrota ante Tigre por el Torneo Apertura, River presentó oficialmente su nueva camiseta violeta, la tercera indumentaria de la temporada, desarrollada por Adidas. El modelo reemplaza el blanco tradicional por el violeta, conserva la histórica banda roja y suma detalles simbólicos. Ya se conocieron los precios en todas sus versiones y los posibles partidos en los que debutará.
El diseño mantiene la tradicional banda roja en diagonal y es muy similar al de la camiseta titular, aunque reemplaza el blanco por el violeta. En la parte posterior del cuello se destaca la inscripción “Grandeza”, uno de los lemas históricos de la institución.
El diseño violeta y el kit completo de River
La nueva equipación incluye un short violeta a tono con la camiseta y una alternativa en color blanco. Las medias también son violetas y cuentan con la banda roja en diagonal, respetando la identidad visual del club. Desde la marca explicaron el concepto bajo el lema “Un legado que se renueva”, en referencia a que el violeta ya fue utilizado por River en otras oportunidades, como en las temporadas 2008 y 2018.
Cuándo se estrenará y cuánto cuesta la nueva camiseta de River
Todo indica que la tercera camiseta de River se estrenará dentro de los próximos tres partidos. Una de las posibilidades es el encuentro del jueves, aunque eso obligaría a Argentinos Juniors a modificar su indumentaria para la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. También podría debutar frente a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina o ante Vélez.
En cuanto a los precios, la versión hincha (Aeroready) cuesta $149.999. La versión jugador (HEAT.RDY) tiene un valor de $219.999, mientras que la manga larga asciende a $249.999. La edición femenina se vende a $139.999 y la de niños a $109.999. El short cuesta $109.999 y las medias $21.999.
