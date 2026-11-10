River y el el volante central para 2027: los tres futbolistas en carpeta

Aníbal Moreno arrastra hace tiempo una discopatía lumbar, y Fausto Vera está desgarrado. Además, este último se iría en diciembre: es difícil que el Millonario ejecute la opción de compra, fijada en 4 millones de dólares. Antes de pensar en el mercado, al equipo todavía le queda el Torneo Clausura. Es la última chance de ganar un título en el año y de clasificarse a la Copa Libertadores.