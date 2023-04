River 1 vs The Strongest 3 por Copa Libertadores: minuto a minuto River perdió 3-1 ante The Strongest por Copa Libertadores en el estadio Hernando Siles con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de Fox Sports y Star+. Enrique Triverio metió dos goles, el primero de penal, y Gonzalo Castillo golpeó en el inicio del segundo tiempo. Lucas Beltrán descontó, también de penal.