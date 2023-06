12 años del descenso de River: así es la vida de Adalberto Román, el jugador agredido en pleno partido

ADALBERTO ROMÁN, UNO DE LOS "VILLANOS" DEL DESCENSO

En el partido de ida de la Promoción ante Belgrano en Córdoba, Adalberto Román fue uno de los jugadores increpados por los "barras" que ingresaron al campo de juego a hacer disturbios antes que se consuma la derrota por 2-0. El defensor paraguayo fue apretado por la barra del Millonario en pleno partido, lo que fue un increíble anticipo de lo que se iba a vivir en el estadio Monumental luego del 1-1 final.

“Asumo mi responsabilidad en el penal que tuvo Belgrano en la ida en Córdoba. Pero los errores en la institución se cometieron mucho tiempo antes, no fue solo en los partidos de la Promoción”, reveló el defensor .

“Es fácil echarle la culpa a alguien, pero no sería lo más justo, son cosas que pasan. Nunca dije ´fue culpa mía el descenso de River´. Porque si no me hubiera retirado del fútbol un mes después del descenso. Si yo pensaba de la misma manera que lo hacía, la gente iba a sufrir mucho. Sabía de mis condiciones y de mi capacidad para salir adelante. Pasé por un momento difícil, pero pude atravesarlo junto a mis seres queridos”, agregó en una charla con Toda Pasión.

QUÉ ES DE LA VIDA DE ADALBERTO ROMÁN

Luego de su retiro, el ex defensor se dedicó a la producción ganadera en su Paraguay natal. Se compró un campo y levantó su propia granja. Al mismo tiempo, estuvo lejos de alejarse del fútbol y sigue jugando en el Club Deportivo La Colmena, en la Liga Colmenense de Fútbol, para “mantenerse en forma” y “compartir un rato con amigos”.