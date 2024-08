Así fue el impresionante recibimiento a River en Córdoba

recibimiento river.mp4

Cabe destacar que los fanáticos estuvieron presentes en el lugar desde las primeras horas de la tarde, donde -con la llegada del micro- los fuegos artificiales le dieron color a una jornada llena de optimismo.

Además, algunos tuvieron la oportunidad de saludar a Gallardo, quien no dudó en acercarse a las vallas para saludar, tomarse fotos y firmar autógrafos.

Cómo prepara Gallardo al equipo para enfrentar a Talleres

El "Muñeco" viene de alinear a sus primeros 11, con algunos cambios tácticos respecto a lo que eran los equipos de Martín Demichelis, por lo que hay cierta expectativa por conocer el equipo que pondrá en cancha este miércoles desde las 21.30 horas en el Mario Alberto Kempes.

De mínima, el DT no podrá contar con Felipe Peña Biafore, quien no fue inscripto para esta instancia del certamen, por lo que no podrá repetir el equipo. Sí tendrá a su disposición al flamante refuerzo, Fabrizio Bustos, quien está entre los concentrados.

Dos que, como se preveía, no estarán ni en el banco de suplentes son Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja, ambos con lesiones. El colombiano trabajaba para estar a disposición para la revancha del próximo miércoles en el Monumental.

Así las cosas, la defensa podría ser la misma del empate del sábado ante Huracán, aunque no se descarta que Bustos se sume desde el arranque por Milton Casco. En el medio, Matías Kranevitter ingresaría por Peña Biafore.

Restaba conocer cómo respondían dos futbolistas que habían arrancado la semana con algunas molestias: Claudio Echeverri y Adam Bareiro. Al parecer, estarían desde el arranque.

Por último, queda una duda más que mantendría Gallardo, pero más relacionada con la postura del equipo en su visita: si sigue Pablo Solari o si en su lugar ingresa algún volante, que podría ser Nacho Fernández o Santiago Simón.

La posible alineación de River para visitar a Talleres

Franco Armani; Fabricio Bustos o Milton Casco, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri; Pablo Solari o Nacho Fernández o Santiago Simón y Adam Bareiro.