Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs Colo-Colo

Para el entrenador Martin Demichelis el amistoso ante el "Cacique" será una oportunidad para darle rodaje a varios, luego de la derrota que sufrió el equipo en Rosario frente a Central (3-1) por la Copa de la Liga no estarán Franco Armani; Paulo Diaz, Salomón Rondón, Nicolás De la Cruz y Santiago Simón todos afectados a sus respectivas selecciones por la doble fecha FIFA. Tampoco Pablo Solari (ex Colo Colo) que viajó a Japón con la selección Sub 23 que dirige Javier Mascherano