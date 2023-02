La autocrítica de Martín Demichelis tras la dura derrota de River con Arsenal

"Pero sostengo que un equipo necesite solidez defensiva. En los amistosos pareció verse eso. Sin embargo hoy tuvimos descoordinación después del primer gol, y así llegó el segundo. Hay que seguir trabajando para encontrar esa solidez. El grupo busca eso, dentro de un plantel competitivo", resaltó.

river arsenal.jpg

El entrenador riverplatense explicó que "la salida de Lucas Beltrán se debió a la intención de buscar una alternativa en ataque. Pero no salió bien con la dupla Miguel Borja-Salomón Rondón. Lo que pasó también fue que Lucas había hecho un gran desgaste físico".

"Lo mismo pasó con Santiago Simón, que estaba sin jugar desde octubre, sintió el desgaste del miércoles contra Banfield y entendí que había que rodearlo a Enzo Pérez con Nicolás De La Cruz y Agustín Palavecino. Por eso el cambio. Pero salió mal", admitió.

"Y también que Arsenal no es un equipo flojo. Hizo un gran partido contra Estudiantes, en Rosario con Central. Era un partido difícil para nosotros. Quedamos muy desorganizados en lo defensivo. Pero las penas en el fútbol se matan con entrenamiento y trabajo. Las derrotas duelen, y más de locales, pero no tienen que sacar las miserias con el análisis posterior", alertó.

Demichelis remarcó que "el jugador de River está con la exigencia de ganar y hoy tenía una buena oportunidad, pero ya se viene una buena revancha con Lanús para demostrar eso".

lucas beltran river arsenal.jpg

"En cuanto a la vuelta de De La Cruz, es uno de los mejores del fútbol argentino, se está poniendo bien y es indispensable para nosotros. Es dinámico, es líder. Pero hoy hubo un quiebre emocional para mal porque en los cambios empató Arsenal. Pero él está trabajando para ponerse bien", apreció.

"En lo que respecta a Salomón Rondón, seguro que debe tener la ansiedad del gol, pero ya le llegará. No tengo dudas que vamos a revertir esto, él y todos. Pero me gustaría que el equipo sepa controlar los resultados sin perder el orden defensivo, y que no haya sensación de peligro cuando la toma el equipo contrario. Hay que trabajar en eso", sentenció.

Finalmente se refirió a la figura de la cancha, que hoy jugó por primera vez contra su ex club, River, como fue el volante de Arsenal (está a préstamo), Felipe Peña Biafore, "porque necesita jugar después de una grave lesión y ojalá siga haciéndolo como hoy. No me arrepiento de su cesión, sino que me pongo contento porque él necesitaba competir", argumentó finalmente Demichelis.