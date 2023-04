La Conmebol dio a conocer los audios del VAR en el penal contra River

Como señala el reglamento, desde la cabina del VAR chequearon la acción y apoyaron la decisión del juez, por lo que ni siquiera lo llamaron para verla en el monitor. "Vamos primero al posible penal. Dale con esta, lenta, lenta. Dale, déjala correr ahora. Perfecto, Jesús, te escuchamos, estamos revisando la situación. Mira, el primer contacto. Es claro, es claro, penal confirmado, vamos a ver el posible fuera de juego", se escucha decir a los árbitros VAR y AVAR desde la cabina.

Luego, al revisar la APP, es decir, el inicio de la jugada en la que Triverio termina corriendo de cara al arco tras una habilitación de un compañero, determinaron que tampoco había fuera de juego al trazar las líneas y se lo hicieron saber al árbitro que mientras tanto discutía con los jugadores de River.

En los audios quedó grabado el reclamo del arquero del Millonario. "¿A donde lo toqué, a ver? ¿Con qué?", le reprochaba el futbolista de 36 años, molesto con la decisión. Sobre el final de la cinta se escucha la explicación del casildense.

"¡Pero si me quedo así y él me viene a buscar!", le dice- Sin embargo, Valenzuela le respondió: "Me están confirmado el penal, listo, no invadas el área, ya me dijeron que está confirmado".

audios var river the strongest.mp4