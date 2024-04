River lanzó renovación de TLM: más partidos y precios con subas por debajo de la inflación

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RiverPlate/status/1782503402242478504&partner=&hide_thread=false Tu Lugar en el Monumental – Liga Profesional de Fútbol 2024



Desde ahora y hasta el martes 30/4 a las 20, los socios con TLM podrán renovar su abono conservando la misma ubicación para el torneo que comenzará en mayo.



Todos los detalles, acá https://t.co/dCw7fxqxzM pic.twitter.com/EBrdYfmF1L — River Plate (@RiverPlate) April 22, 2024

La renovación de TLM de River, con precios con aumentos por debajo de la inflación

Los abonos tendrán un aumento de 60,3% respecto a los anteriores (la inflación enero-marzo es de 51,60% y en mayo superará el 70%, por lo que quedará un 10% por debajo de la inflación), y en este caso serán 14 partidos (antes eran 7).

Precio por partido:

$6.570 por partido en Sivori y Centenario alta (Con el 25% de tarjeta River BBVA queda $4.927,50)

$13.200 pesos San Martin y Belgrano alta (Con el 25% de tarjeta River BBVA queda $9.900)

Precios por los 14 partidos del Torneo:

San Martin y Sivorino altas: $186.000

Centenario y Sivori alta: $92.000

Los abonos de River, con mejores precios que los de Boca

Los períodos para renovar los abonos de River

Quienes quieran renovar su TLM en otra ubicación no deben renovar en el período que finaliza el 30 de abril a las 20. En cambio, tienen que esperar la etapa de cambios exclusiva para ellos que comenzará el jueves 2 de mayo, a las 10, y continuará hasta el viernes 3 de mayo a las 20. Es importante destacar que estos socios no corren el riesgo de quedarse sin ubicación: tendrán garantizado un TLM, pero no necesariamente el que busquen o el que tenían antes.

Renovación de TLM: promociones y formas de pago

Tarjeta BBVA River: 25% de reintegro bancario para quienes cuenten con el grupo de afinidad.

Tarjeta de crédito, en 1, 3 ó 6 cuotas (con interés y costo financiero de la tarjeta)

Tarjeta de débito en un pago.

Efectivo en Rapipago y Pagofácil: el saldo deberá ser cancelado antes de que termine la renovación.