Quién es Franco Mastantuono, la joya de River que sigue Demichelis

En este marco, en las últimas horas se viralizaron imágenes de sus intervenciones y de sus goles por lo que su nombre comenzó a ilusionar a los hinchas "millonarios".

franco mastantuono

Quién es Franco Mastantuono

Franco Mastantuono es un enganche de 15 años que nació el 14 de agosto de 2007 en la provincia de Buenos Aires. Actualmente luce la 10 y la cinta de capitán de la Séptima División de River, y ya fue citado para la Selección Sub 20.

Es zurdo y podría ser una de las figuras que integren la Selección Sub 17 que dirige Diego Placente y que este año disputará el Mundial de la categoría.

https://twitter.com/inforeald/status/1670109476840505346 Golazo de Franco Mastantuono jugador de la Séptima División de River Plate. pic.twitter.com/a2EPlgYdZS — Entrenamientos River Plate (@inforeald) June 17, 2023

"En River siempre miraba a Nacho Fernández, me parece un jugador muy completo. También trato de copiar los movimientos de Matías Suárez y Julián Álvarez. Y siempre miro a Messi, que es mi ídolo. Me parece el mejor del mundo, por lejos. También me gusta observar a Neymar y Phil Foden", le había dicho Mastantuono al sitio web oficial de River cuando tenía 14 años y militaba en la Novena División.

Martín Demichelis ya lo tiene en carpeta y no se descarta que más temprano que tarde, y a pesar de ser más chico, integre el Selectivo en el que todas las semanas entrenan unos 15 juveniles de Cuarta, Quinta y Sexta División bajo las órdenes de Edgardo Sbrissa.