Robinho rompió el silencio desde la cárcel y negó privilegios: "Todo es igual que los demás"

Su defensa ha presentado múltiples recursos que fueron rechazados. Sin embargo, el exjugador insiste en su inocencia y asegura que su objetivo es “cumplir con dignidad” la sentencia. Alejado del glamour y los reflectores, el dueño de la bicicleta enfrenta ahora su etapa más dura, lejos de los estadios donde supo brillar, intentando adaptarse a una vida marcada por la rutina carcelaria y el peso de una condena que cambió su historia para siempre.

