Rodrigo De Paul bancó a Enzo Fernández: "Hay un poco de malicia"

Y amplió, en diálogo con Migue Granados en el canal de streaming Olga: "Creo que hay malicia con eso, lo quieren poner en un lugar que nada que ver. Es rarísimo, es hacer leña del árbol caído. Dejarlo de seguir me parece al pedo. Lo llamás y le decís ‘no va esto, ¿por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas?’, y se corta ahí el tema, no hacer tanto show".

"Al que gana siempre le buscan algo. O si nos ayudan, o si nosotros cargamos, si no es una selección tan buena, o que Sudamérica es menos que Europa. Todas esas cosas que se van diciendo para desprestigiar lo que uno hizo", sumó el futbolista surgido en Racing.

"Y nosotros jamás hablamos antes. Para nosotros la Eurocopa es increíble, en el Mundial juegan los mejores… Uno de Colombia antes del partido dijo que Messi y Fideo ya no eran lo mismo, que estaban grandes, todo eso lo vemos. Cuando terminó la final, vino Messi y lo primero que dijo fue 'nadie carga a nadie, festejemos y disfrutemos lo nuestro'. Ahora están con lo de Enzo y toda esa gilada, y nadie habla de la Copa América", concluyó.

El papá de Enzo Fernández salió a defenderlo tras las acusaciones

Raúl Fernández, padre del mediocampista, defendió a su hijo en medio del escándalo por acusaciones de racismo y homofobia contra los jugadores franceses que han llegado hasta la FIFA.

En una entrevista con el periodista Alexis Dassie, Fernández afirmó: "Yo sé lo que es mi hijo. ¡Él no es eso! Es difícil que un europeo entienda nuestro folklore del fútbol. Grabó ese vivo en un momento inoportuno. Ni cuenta se dio de lo que cantaba".

El papá de Enzo fue tajante y apuntó contra la hipocresía en las reacciones por lo sucedido: "En 2014, cuando Alemania nos ganó, imitaban cómo caminaban los gauchos y nos trataban de ignorantes. En 2018, Francia cargaba a Messi por su estatura. Nunca salimos a decir que nos discriminaban".

Las disculpas de Enzo Fernández tras el video viral

Al tomar conocimiento del material, Francia advirtió que demandaría a la Asociación de Fútbol Argentino por racismo, por lo que el jugador del Chelsea decidió elevar unas disculpas tras lo sucedido: "Quiero disculparme sinceramente por un video subido a mi Instagram durante las celebraciones de la Selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay ninguna excusa para estas palabras", comenzó su descargo.

"Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestra celebración de Copa América", indicó el ex River, luego de ser tildado de "racista" por su compañero de club, Wesley Fofana. Y culminó: "Ese video, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias o mi carácter. Verdaderamente, lo siento".