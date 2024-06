La feroz crítica de Brian Sarmiento a Rodrigo de Paul

La crítica de Brian Sarmiento a Rodrigo de Paul

"Me gustaría que a Scaloni no le tiemble el pulso con De Paul y que lo deje un ratito en el freezer para que se calme un poco...", disparó en TyC Brian Sarmiento, quien apenas llegó a disputar cinco partidos en Racing Club de Avellaneda. "El otro día vi el partido de Argentina y me cansé de que, en vez de jugar para el equipo, esté discutiendo. ¡Me cansé!", enfatizó sobre el partido amistoso con Ecuador el mediático que supo brillar en All Boys.

El actual futbolista del equipo de veteranos de Independiente fue duro con su testimonio y no les tuvo temor a sus detractores. Los comentarios del ex Bailando por un Sueño no pasaron desapercibidos en las redes, donde lo calificaron como "fantasma" por haber criticado a uno de los jugadores claves de Argentina campeona de la Copa América de Brasil 2021 y del Mundial de Qatar 2022, al punto que Dibu Martínez llegó a decir que es “el motorcito de la Scaloneta”. La gente, del lado de De Paul.