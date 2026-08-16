Tras el corte de luz, Rosario Central venció de visitante a Barracas Central por el Torneo Clausura
El "Canalla", con un ojo puesto en la Libertadores, jugó con suplementes pero se impuso 1-0 en su visita al estadio Claudio Tapia.
Rosario Central, que presentó un equipo alternativo pensando en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores, venció 1-0 este domingo a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
Alan Rodríguez marcó el único tanto de la noche, en un juego que demoró su inicio por problemas técnicos.
Se trataba de una noche histórica para el equipo local que presentaba su nuevo sistema de iluminación. Sin embargo, antes del pitazo inicial hubo una falla eléctrica que cortó la luz de las nuevas torres y demoró el inicio del encuentro.
El conjunto de Damián Ayude llegaba al compromiso con 9 puntos, producto de tres victorias y una derrota en sus primeras cuatro presentaciones. Si bien había comenzado el campeonato con una buena producción y mantuvo su lugar en la parte alta de la zona, venía de sufrir su primera caída en la fecha pasada, cuando perdió 2-0 ante Gimnasia en el Juan Carmelo Zerillo.
Por su parte, Central suma ahora 10 unidades, con tres triunfos, un empate y una derrota, y se encuentra entre los equipos que pelean en los primeros puestos de la Zona B. El equipo dirigido por Jorge Almirón llegaba con el desgaste adicional de su participación internacional: este jueves empató 0-0 ante Corinthians en el Gigante de Arroyito, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El resultado dejó abierta la serie, que tendrá su definición en Brasil.
Formaciones de Barracas Central vs. Rosario Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Alan Rodríguez, Federico Navarro, Tomás Badaloni, Giovanni Cantizano; Marco Rubén. DT: Jorge Almirón.
Horario y televisación
- Hora: 20:15.
- Estadio: Claudio Fabián Tapia.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Andrés Merlos.
- TV: TNT Sports.
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