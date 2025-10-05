Rosario Central vs. River por el Torneo Clausura: goles y resultado en vivo
Con el envión de haber eliminado a Racing en la Copa Argentina, el Millonario visita al Canalla en busca de levantar cabeza también en torneo doméstico.
River regresa al Gigante de Arroyito este domingo a las 21:15, apenas tres días después de asegurar su pase a semifinales de la Copa Argentina. El Millonarioenfrentará a Rosario Central en un cruce clave por la Fecha 11 del Torneo Clausura y, más importante aún, por la tabla anual.
El Canalla, liderado por Ariel Holan y con la estelar presencia de Ángel Di María, vive un gran momento: viene de golear 3-0 a Gimnasia y se consolida como líder de la tabla anual con 50 puntos, en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores. Este encuentro es crucial, ya que Central solo está un punto por encima de su rival.
Para River, el partido es una prueba de fuego para recuperar el rumbo en el ámbito local, donde acumula dos derrotas consecutivas. A pesar del ajustado calendario, Marcelo Gallardo decidió priorizar este duelo. Sin el suspendido Maximiliano Salas ni el lesionado Enzo Pérez, el Muñeco pondría un once muy similar al que venció a Racing en Copa Argentina, con Miguel Borja en la delantera.
Si bien la clasificación a semifinales de la Copa Argentina (donde jugará contra Independiente Rivadavia) da un respiro al ser una vía a la Libertadores, el equipo de Gallardo no puede descuidar la tabla anual. Actualmente, el Millonario marcha segundo y tiene una corta ventaja de solo dos puntos sobre Boca, que acecha desde la zona de Copa Sudamericana. La victoria es esencial para seguir en puestos de privilegio.
Goles de Rosario Central vs. River
El 1-0 de Miguel Borja para River:
Formaciones del duelo
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Rosario Central vs. River: datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Estadio: Gigante de Arroyito
