Rosario Central vs. River por el Torneo Clausura: goles y resultado en vivo

Si bien la clasificación a semifinales de la Copa Argentina (donde jugará contra Independiente Rivadavia) da un respiro al ser una vía a la Libertadores, el equipo de Gallardo no puede descuidar la tabla anual. Actualmente, el Millonario marcha segundo y tiene una corta ventaja de solo dos puntos sobre Boca, que acecha desde la zona de Copa Sudamericana. La victoria es esencial para seguir en puestos de privilegio.