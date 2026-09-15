Rubén Darío Insua ante Boca: cómo le fue al DT de San Lorenzo y sus números en los clásicos

El historial de Insua ante Boca, los clásicos de San Lorenzo y el parte médico antes del cruce

Las pardas frente a los de La Ribera quedaron registradas en la Bombonera, destacándose aquel 2-2 en 2002 y un polémico choque en el que el VAR le anuló un tanto a Nahuel Barrios. Por su parte, las dos caídas ante el cuadro boquense se repartieron tanto en condición de local como en la cancha del Xeneize, siendo la más reciente el 2-1 encajado en Brandsen 805.