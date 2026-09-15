Rubén Darío Insua ante Boca: cómo le fue al DT de San Lorenzo y sus números en los clásicos
Luego de sumar ante Independiente en su regreso al club, el Gallego ya piensa en el cruce en el Nuevo Gasómetro con una estadística sumamente pareja.
San Lorenzo dejó atrás el primer escollo de una seguidilla exigente y ya pone la mira en el plato fuerte del fin de semana. Tras igualar 1-1 ante Independiente en el estadio Libertadores de América - Ricardo E. Bochini en lo que significó el debut del nuevo ciclo de Rubén Darío Insua, el Ciclón se enfoca de lleno en el clásico del próximo domingo a las 14:45, cuando reciba a Boca en el Nuevo Gasómetro.
De cara a este trascendental encuentro, los antecedentes del Gallego ante la entidad xeneize marcan una absoluta paridad. Se trata de su historial más extenso y equilibrado enfrentando a un rival de esta envergadura: sobre un total de seis partidos dirigidos, el entrenador cosechó dos victorias, dos empates y dos derrotas. Jugando como local en el Pedro Bidegain, las estadísticas lo favorecen de manera marcada, ya que obtuvo dos alegrías: un 2-1 en la temporada 2022 y un ajustado 1-0 durante 2023.
El historial de Insua ante Boca, los clásicos de San Lorenzo y el parte médico antes del cruce
Las pardas frente a los de La Ribera quedaron registradas en la Bombonera, destacándose aquel 2-2 en 2002 y un polémico choque en el que el VAR le anuló un tanto a Nahuel Barrios. Por su parte, las dos caídas ante el cuadro boquense se repartieron tanto en condición de local como en la cancha del Xeneize, siendo la más reciente el 2-1 encajado en Brandsen 805.
El panorama del DT azulgrana ante los restantes clubes grandes exhibe realidades dispares. Racing es la institución que más veces enfrentó (ocho cotejos, con tres triunfos, tres empates y dos caídas), mientras que River representa su cuenta más pendiente, acumula tres derrotas y una igualdad en cuatro cruces. En la vereda opuesta, su registro más brillante lo mantiene en el clásico de barrio frente a Huracán, escenario donde permanece invicto al cabo de seis enfrentamientos, con tres victorias y tres empates.
Pensando en la conformación del equipo para el domingo, el plantel azulgrana completó una jornada de entrenamiento en la que los titulares realizaron ejercicios regenerativos, mientras que el resto llevó a cabo fútbol en espacios reducidos. Sin futbolistas suspendidos ni nuevos averiados tras la visita a Avellaneda, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución médica de Gustavo del Prete y Nicolás Blanco, quienes continúan recuperándose de sus respectivos desgarros y muestran signos claros de mejoría.
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