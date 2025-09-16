San Lorenzo confirmó la acefalía en un comunicado oficial: quién asumirá las riendas del club
El club informó que 13 dirigentes renunciaron a sus cargos y quedó consumada la acefalía. La Asamblea de Representantes definirá los pasos a seguir.
San Lorenzo oficializó este martes la acefalía institucional mediante un comunicado en sus redes sociales. Tras la renuncia de 13 miembros de la comisión directiva, la conducción del club quedará en manos de la Asamblea de Representantes, que deberá establecer un gobierno transitorio y convocar a elecciones anticipadas según lo indica el Estatuto Social.
La crisis dirigencial en San Lorenzo tuvo este martes un nuevo capítulo con la publicación de un comunicado oficial en el que se confirmó la acefalía de la comisión directiva tras la renuncia de 13 integrantes. El texto difundido en las redes sociales del club detalla: “En la reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo realizada este martes por la tarde, en el Palco Oficial del estadio Pedro Bidegain, se hicieron efectivas las renuncias a sus cargos de 13 dirigentes: Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Mateo Sagardoy, Soledad Boufflet, Javier Allievi, Leonardo Virardi, Belén Lugones, Pablo García Lago, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom”.
El comunicado agrega que, consumada la acefalía, será la Asamblea de Representantes la que asuma la conducción de la institución a través de su mesa directiva: “A partir de la notificación correspondiente que recibirá el presidente de la Asamblea en estas horas, la Asamblea de Representantes asumirá la conducción del Club (...) y determinará los pasos a seguir de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de San Lorenzo”.
Con este escenario, el futuro inmediato de San Lorenzo dependerá de la decisión de la Asamblea, que deberá fijar los plazos para la convocatoria a elecciones anticipadas, en un marco de fuerte incertidumbre institucional. Más allá de eso, esta medida busca comenzar a construir un nuevo rumbo para una Institución que viene sufriendo mucho en los últimos años.
El comunicado completo que sacó San Lorenzo en sus redes sociales
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario