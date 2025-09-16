San Lorenzo confirmó la acefalía en un comunicado oficial: quién asumirá las riendas del club

La crisis dirigencial en San Lorenzo tuvo este martes un nuevo capítulo con la publicación de un comunicado oficial en el que se confirmó la acefalía de la comisión directiva tras la renuncia de 13 integrantes. El texto difundido en las redes sociales del club detalla: “En la reunión de Comisión Directiva de San Lorenzo realizada este martes por la tarde, en el Palco Oficial del estadio Pedro Bidegain, se hicieron efectivas las renuncias a sus cargos de 13 dirigentes: Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Mateo Sagardoy, Soledad Boufflet, Javier Allievi, Leonardo Virardi, Belén Lugones, Pablo García Lago, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom”.