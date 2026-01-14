San Lorenzo vs. Cúcuta, por la Serie Río de La Plata: horario, formaciones y TV
El equipo de Boedo afrontará su primer partido del año en Montevideo, con foco en lo deportivo y un escenario institucional todavía inestable.
San Lorenzo iniciará oficialmente su temporada 2026 este miércoles por la noche cuando se enfrente a Deportivo Cúcuta, en un amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata. El encuentro se disputará desde las 21 en el Estadio Luis Franzini de Montevideo y marcará la primera presentación del Ciclón tras un año intenso, con contrastes marcados entre lo futbolístico y lo dirigencial.
El conjunto azulgrana llega a este compromiso con la intención de empezar el año con buenas sensaciones dentro del campo de juego, luego de un 2025 que, desde lo estrictamente deportivo, dejó un saldo positivo. Logró la clasificación a la Copa Sudamericana y mostró una identidad competitiva durante buena parte de la temporada. Sin embargo, ese rendimiento convivió con una profunda crisis institucional que tuvo como punto más alto la salida de Marcelo Moretti de la presidencia, tras una serie de escándalos que derivaron en la acefalía del club.
Desde el 16 de diciembre, Sergio Costantino asumió de manera transitoria la conducción de la institución, con el objetivo de ordenar la situación administrativa y preparar el terreno para una normalización dirigencial. En ese contexto, el área deportiva se vio directamente afectada: hasta el momento, San Lorenzo no anunció incorporaciones debido a inhibiciones impuestas por FIFA, que superan los tres millones de dólares y limitan cualquier movimiento en el mercado de pases.
A este panorama se suma la incertidumbre por el futuro de algunos jugadores clave. Alexis Cuello es seguido de cerca por Boca, Johan Romaña aparece en el radar de River y Elías Báez despertó el interés de Atlanta United de la MLS. La posible salida de cualquiera de ellos obligaría al cuerpo técnico a reconfigurar piezas importantes del equipo de cara a una temporada exigente.
Del otro lado estará Deportivo Cúcuta, un rival que llega con una historia reciente cargada de resiliencia. El club colombiano acaba de regresar a la Primera División tras conseguir el ascenso en diciembre pasado, luego de un largo y complejo proceso de reconstrucción. Desafiliado a fines de 2020 y autorizado a competir nuevamente recién a mediados de 2022, Cúcuta tardó más de dos años en volver a la máxima categoría, por lo que este amistoso representa una prueba importante en su preparación.
San Lorenzo vs. Cúcuta: probables formaciones
- San Lorenzo: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Damián Ayude.
- Cúcuta: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Nelson Flórez.
San Lorenzo vs. Cúcuta: otros datos
- Hora: 21:00.
- Estadio: Luis Franzini de Montevideo.
- TV: ESPN Premium y Disney+.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario