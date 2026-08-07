San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Será el enfrentamiento 194 entre San Lorenzo y Huracán.

El historial favorece ampliamente a San Lorenzo, que domina el clásico con 87 victorias contra 49 de Huracán, mientras que empataron en 56 ocasiones sobre un total de 193 enfrentamientos oficiales. Sin embargo, el último antecedente quedó en manos del "Globo", que se impuso por 1-0 en el Torneo Apertura 2026 con un gol de Jordy Caicedo.