San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
La edición 194 del clásico de barrio más grande del fútbol argentino se disputa en el Pedro Bidegain, este domingo desde las 15. Televisa TNT Sports y Darío Herrera impartirá justicia.
San Lorenzo y Huracán protagonizan este domingo una nueva edición del clásico de barrio más grande del fútbol argentino. El encuentro, correspondiente al interzonal de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, se disputa desde las 15 en el estadio Pedro Bidegain, con televisación de TNT Sports.
Darío Herrera será el árbitro del partido, acompañado por Gabriel Chade y Pablo González como jueces de línea. En tanto, Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El "Ciclón" intentará hacerse fuerte como local en un encuentro clave para recuperar terreno en la Zona A, luego de un arranque adverso en el que solo sumó una victoria y dos derrotas, ambas fuera de casa.
El elenco comandado por Diego Martínez, por su parte, viene de empatar ante Atlético Tucumán y suma cuatro unidades en el certamen. Además, solo perdió frente a Independiente Rivadavia en Mendoza e intentará conseguir su primer triunfo como visitante en el Clausura.
El historial favorece ampliamente a San Lorenzo, que domina el clásico con 87 victorias contra 49 de Huracán, mientras que empataron en 56 ocasiones sobre un total de 193 enfrentamientos oficiales. Sin embargo, el último antecedente quedó en manos del "Globo", que se impuso por 1-0 en el Torneo Apertura 2026 con un gol de Jordy Caicedo.
Formaciones de San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura - Interzonal
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Horario y televisación
- Hora: 15:00.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Darío Herrera.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports.
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