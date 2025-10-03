San Martín de San Juan vs. Instituto por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Desde las 16:45 de este sábado, el Verdinegro recibe a la Gloria en San Juan con la urgencia de sumar de a tres de cara a un posible descenso.
Este sábado, desde las 16:45, en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, San Martín de San Juan e Instituto de Córdoba se medirán en un choque clave por la 11ª fecha del Torneo Clausura.
Para el equipo cuyano, este partido es una verdadera bisagra. Sumido en la lucha por la permanencia, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli necesita sumar desesperadamente tras un reciente empate 2-2 ante Platense, donde se les escapó la victoria en el agónico minuto 95. Con solo 19 puntos en la tabla anual, San Martín ocupa el anteúltimo lugar.
Dado que Aldosivi ya estaría descendiendo por promedios, es el "Santo" el que hoy estaría volviendo a la Primera Nacional. Con seis fechas por jugar, están obligados a ganarle a Instituto para acortar distancias con rivales directos como Talleres (23 puntos), Godoy Cruz (25) y Gimnasia (26).
Enfrente estará Instituto, un equipo que atraviesa un momento irregular, con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. Los cordobeses, comandados por el "Gato" Oldrá, se ubican novenos en la Zona B con 11 puntos.
Un triunfo en San Juan les permitiría superar a Atlético Tucumán y Sarmiento (ambos con 12) y meterse de lleno en los puestos de clasificación a los playoffs. Por lo tanto, el partido es vital para ambos, aunque con objetivos diametralmente opuestos.
Formaciones del duelo
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González, Santiago Salle, Sebastián González; Jonathan Menéndez e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Instituto: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Daniel Oldrá.
San Martín (SJ) vs. Instituto: datos del partido
- Hora: 16:45
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Martinez
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez
