San Martín de San Juan vs. Instituto por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Un triunfo en San Juan les permitiría superar a Atlético Tucumán y Sarmiento (ambos con 12) y meterse de lleno en los puestos de clasificación a los playoffs. Por lo tanto, el partido es vital para ambos, aunque con objetivos diametralmente opuestos.

instituto.jpg Foto: X @InstitutoAAC

Formaciones del duelo

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González, Santiago Salle, Sebastián González; Jonathan Menéndez e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Instituto: aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Daniel Oldrá.

San Martín (SJ) vs. Instituto: datos del partido

Hora: 16:45

TV: TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martinez

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez