Santi Maratea ahora le pide a sus seguidores que se endeuden para colaborar con su colecta

La colecta de Maratea superó los 720 millones de pesos, y si bien todavía está lejos de cubrir las deudas que tiene el "Rojo", este mismo jueves agradeció por haber superado la cantidad de dinero que pensaba juntar en un día. “El objetivo de ayer era juntar 8 millones de pesos y juntamos 20”, destacó.

“¿Por qué todavía no estamos haciendo rendir la plata? Porque no podemos. Lo primero que tienen que entender los que no lo entienden es que yo en la cuenta de Mercado Pago que tengo abierta no puedo hacer rendir el dinero como si lo tuviera en mi cuenta personal porque es un fideicomiso, es diferente. Se necesitan autorizaciones”, explicó.

Sí aclaró que “como en el fideicomiso pusimos auditores, un auditor te puede decir ‘por qué no estás haciendo nada con la plata y la dejás quieta’, pero no es el caso”.