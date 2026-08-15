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Sarmiento vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Globo" venció a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y llega a Junín con el objetivo de extender su buen presente. Los detalles en la nota.

Sarmiento recibe a Huracán en Junín. 

Sarmiento recibe a Huracán en Junín. 

Sarmiento y Huracán se enfrentan este domingo, desde las 15, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá lugar en el estadio Eva Perón, donde el elenco juninense buscará hacerse fuerte ante su gente frente a un "Globo" que llega envalentonado.

El partido, que será transmitido por ESPN Premium, tendrá como árbitro principal a Hernán Mastrángelo, quien estará acompañado por José Castelli y Hugo Páez como asistentes. Franco Morón será el cuarto árbitro, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.

El "Verde" atraviesa un buen momento y llega en levantada, ya que viene de conseguir dos triunfos consecutivos en el campeonato. Luego de caer ante Argentinos y Banfield en las primeras dos fechas, se recuperó con victorias ante Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, esta última como visitante.

Enfrente estará Huracán, que tuvo un arranque irregular, con dos triunfos, una derrota y un empate en sus primeras cuatro presentaciones, pero llega envalentonado luego de imponerse 2-0 ante San Lorenzo en el clásico, con un doblete de Jordy Caicedo.

Jordy Caicedo anotó un doblete en el clásico ante San Lorenzo.

Jordy Caicedo anotó un doblete en el clásico ante San Lorenzo.

Ahora, el elenco comandado por Diego Martínez buscará aprovechar ese envión para volver a sumar de a tres y seguir en la pelea por la clasificación a los playoffs.

Formaciones de Sarmiento vs. Huracán por el Torneo Clausura - Zona B

  • Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel García, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
  • Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Horario y televisación

  • Hora: 15:00.
  • Estadio: Eva Perón.
  • Árbitro: Hernán Mastrángelo.
  • VAR: Salomé Di Iorio.
  • TV: ESPN Premium.

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