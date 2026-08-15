Sarmiento vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Globo" venció a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y llega a Junín con el objetivo de extender su buen presente. Los detalles en la nota.
Sarmiento y Huracán se enfrentan este domingo, desde las 15, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá lugar en el estadio Eva Perón, donde el elenco juninense buscará hacerse fuerte ante su gente frente a un "Globo" que llega envalentonado.
El partido, que será transmitido por ESPN Premium, tendrá como árbitro principal a Hernán Mastrángelo, quien estará acompañado por José Castelli y Hugo Páez como asistentes. Franco Morón será el cuarto árbitro, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.
El "Verde" atraviesa un buen momento y llega en levantada, ya que viene de conseguir dos triunfos consecutivos en el campeonato. Luego de caer ante Argentinos y Banfield en las primeras dos fechas, se recuperó con victorias ante Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, esta última como visitante.
Enfrente estará Huracán, que tuvo un arranque irregular, con dos triunfos, una derrota y un empate en sus primeras cuatro presentaciones, pero llega envalentonado luego de imponerse 2-0 ante San Lorenzo en el clásico, con un doblete de Jordy Caicedo.
Ahora, el elenco comandado por Diego Martínez buscará aprovechar ese envión para volver a sumar de a tres y seguir en la pelea por la clasificación a los playoffs.
Formaciones de Sarmiento vs. Huracán por el Torneo Clausura - Zona B
- Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel García, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Horario y televisación
- Hora: 15:00.
- Estadio: Eva Perón.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- TV: ESPN Premium.
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