¿Pedri o Gavi? Scaloni eligió al jugador español que se llevaría a la Selección Argentina, pero con una aclaración

LIONEL SCALONI ELIGIÓ A SU FAVORITO ENTRE PEDRI Y GAVI

— Juanma Castaño: "Si te dijeran, mira, vamos a darle un pasaporte argentino a Gavi o a Pedri, ¿a quién se lo dabas para poder convocarlo a la selección?".

— Lionel Scaloni: "A Pedri. Sí, por cómo juega la selección argentina. Gavi es muy bueno, pero, si me das a elegir uno… no sé si jugaría en mi selección, eh. Cuidado. No sé si jugaría de titular. Pero sí me lo llevo, me lo llevo".