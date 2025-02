Se cayó el pase de Lucas Esquivel y River apunta a dos viejos conocidos: quiénes son

El propio futbolista se refirió a los rumores que lo vinculan al fútbol argentino y prefirió ser cauto: "River es un grande de Sudamérica y a cualquiera le gustaría ir, pero no sé si es cierto o mentira. La verdad no tengo idea. Mi representante ve eso y cuando me comunique algo lo vamos a analizar". Su agente estaría en la Argentina, por lo que podría presentarse una oferta en los próximos días.

image.png

Por otro lado, Gabriel Rojas fue ofrecido al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo y desde el club dieron el visto bueno, aunque es poco probable que Racing lo negocie a un competidor directo. El ex San Lorenzo es un habitual en el once de Gustavo Costas, por lo que solo saldría mediante el pago de su cláusula de rescisión, valuada en 10 millones de dólares.

Mientras tanto, Marcos Acuña continúa como el titular en el equipo del Muñeco, y Milton Casco tuvo una destacada actuación contra Independiente en el Monumental, asistiendo a Facundo Colidio para el 2-0 final.

Cabe destacar que River tiene la posibilidad de seguir moviéndose en la ventana de traspasos debido a la venta de Agustín Sant'Anna al Bragantino de Brasil y la lesión de Agustín Ruberto. Ambas situaciones extendieron el tiempo de incorporaciones hasta marzo, por lo que el Millonario no se apresuraría en las negociaciones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/1888948206496514380&partner=&hide_thread=false #River abrió conversaciones por Lucas Cepeda y Gabriel Rojas.



El club le busca alternativas a Lucas Esquivel que está casi caído.



El agente del está en . El lateral de #Racing fue ofrecido y gusta. pic.twitter.com/jepkpZGRzR — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 10, 2025