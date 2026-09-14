Tiene 17 años, se perdió su viaje de egresados por competir y ganó la plateada en los Juegos Suramericanos
Se trata de Micaela Lopetegui, la patinadora artística que ya es campeona nacional y panamericana, y ahora brilló en Santa Fe.
Hay decisiones que definen el temple de un deportista, y la de Micaela Lopetegui habla por sí sola. Mientras sus compañeros de colegio disfrutaban del tradicional viaje de egresados en Bariloche, la patinadora argentina de 17 años eligió la pista, el entrenamiento y la camiseta nacional.
La recompensa llegó este lunes con una actuacion consagratoria: se adjudicó la medalla de plata en patinaje artístico en los Juegos Suramericanos (Odesur), reafirmándose como una de las máximas promesas del deporte argentino.
Micaela Lopetegui dejó todo por su sueño y brilló en Santa Fe
En suelo santafesino, Lopetegui desplegó una rutina cargada de técnica, elegancia y, sobre todo, una emotividad a flor de piel. Aunque el oro le resultó esquivo por un margen mínimo, su presentación maravillo tanto al jurado como al público presente. Al finalizar su rutina, la emoción se apoderó del recinto: las lágrimas de Micaela sobre la pista contagiaron a su equipo y a los espectadores, sintetizando años de sacrificio y dedicación.
El podio en los Odesur no es un hecho aislado, sino la confirmación de un presente arrollador. Tras coronarse campeona nacional y panamericana de forma consecutiva en 2025 y 2026, la joven atleta dio inicio formal a su gran objetivo: el sueño olímpico. Con la medalla plateada colgada al cuello y el reconocimiento de todo el ambiente deportivo, Lopetegui demostró que el futuro del patinaje argentino está en buenas manos.
Quién es Micaela Lopetegui
Oriunda de Tigre, Micaela desde muy joven se destacó en las categorías juveniles del patinaje artístico nacional e internacional. Como se mencionó anteriormente, se consagró campeona argentina y campeona panamericana en 2025 y 2026.
En las últimas horas, sumó un nuevo logro, ganando la medalla de plata en la modalidad de libre en los Juegos Suramericanos disputados en el Estadio Invencible de Rosario, con un puntaje de 61,78.
Su presentación conmovió a todos no solo por el nivel técnico y la emoción que mostró en la pista, sino también porque reveló que decidió renunciar a su viaje de egresados de la secundaria para poder competir en los Juegos y representar al país.
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