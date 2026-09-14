Tiene 17 años, se perdió su viaje de egresados por competir y ganó la plateada en los Juegos Suramericanos

En las últimas horas, sumó un nuevo logro, ganando la medalla de plata en la modalidad de libre en los Juegos Suramericanos disputados en el Estadio Invencible de Rosario, con un puntaje de 61,78.

Su presentación conmovió a todos no solo por el nivel técnico y la emoción que mostró en la pista, sino también porque reveló que decidió renunciar a su viaje de egresados de la secundaria para poder competir en los Juegos y representar al país.