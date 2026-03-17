Se conoció un adelanto de la primera canción del Mundial 2026
La FIFA presentó un adelanto de “Lighter”, la primera canción del Mundial 2026, con Jelly Roll y Carín León como protagonistas. Se estrena el 20 de marzo.
La FIFA dio a conocer en las últimas horas un adelanto de la primera canción del Mundial 2026. El tema, titulado “Lighter”, reúne a Jelly Roll y Carín León en una colaboración internacional que busca reflejar la unión cultural del torneo que genera muchas expectativas en los fanáticos. Según se informó, la canción completa estará disponible a partir del próximo 20 de marzo y formará parte del álbum oficial del certamen.
La canción del Mundial 2026 y su significado global
El proyecto fue impulsado por el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien destacó la importancia de reunir artistas de diferentes partes del mundo para construir una identidad musical diversa: “El álbum del Mundial reunirá a estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas”, señaló el dirigente, con el objetivo de generar un “ritmo global” que acompañe la competencia.
La producción de “Lighter” estuvo a cargo de Cirkut, quien fue reconocido en los premios Grammy 2026 como productor del año en la categoría no clásica: “Es innovadora y marca el tono para todo lo que está por venir”, aseguró Infantino en un video promocional difundido por la FIFA que rápidamente se viralizó en las redes sociales. La canción también busca simbolizar la unión entre los tres países anfitriones mediante un sonido colaborativo que conecte géneros y refleje tanto la energía de América del Norte como la pasión global por el fútbol.
El Mundial 2026 será el primero en disputarse en tres países y se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con sedes en 16 ciudades y una final prevista en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Sin lugar a dudas que se tratará de un torneo que busca innovar en el fútbol y que será la primera prueba hacia un cambio con más selecciones.
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