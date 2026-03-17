Se conoció un adelanto de la primera canción del Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2033909112837132341?s=20&partner=&hide_thread=false The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín Leóndrops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026

La producción de “Lighter” estuvo a cargo de Cirkut, quien fue reconocido en los premios Grammy 2026 como productor del año en la categoría no clásica: “Es innovadora y marca el tono para todo lo que está por venir”, aseguró Infantino en un video promocional difundido por la FIFA que rápidamente se viralizó en las redes sociales. La canción también busca simbolizar la unión entre los tres países anfitriones mediante un sonido colaborativo que conecte géneros y refleje tanto la energía de América del Norte como la pasión global por el fútbol.