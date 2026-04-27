Cuánto cuesta llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026

En este escenario ideal, el costo mínimo indispensable para llenar el coleccionable asciende a $280.000 solo en sobres. Si a esto se le suma el valor inicial del ejemplar de tapa blanda ($15.000), el gasto base total que deberán afrontar los fanáticos argentinos será de $295.000. Por supuesto, en la práctica este número suele elevarse debido a la alta circulación de figuritas repetidas.