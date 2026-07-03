Video: un delincuente le apuntó con un arma a una mujer mientras estaba detenida en un semáforo

La situación se volvió aún más tensa cuando los otros conductores se dieron cuenta de lo que ocurría y comenzaron a tocar bocina para alertar a los demás sobre el asalto. Según se observa en las imágenes, al menos dos vehículos, uno de ellos un Renault Sandero gris, reaccionaron rápidamente ante el intento de robo. Ambos aceleraron, subiéndose incluso a la vereda, y avanzaron pese a que el semáforo aún se encontraba en rojo.

Esto permitió que la víctima tuviera una vía de escape. La mujer no lo dudó: maniobró hacia su derecha y, aprovechando que en ese instante el semáforo había cambiado a verde, aceleró rápidamente para escapar del lugar.

Incluso, una pareja que se desplazaba en moto también logró escapar justo cuando el semáforo habilitó el paso, aprovechando la confusión para huir y evitar la confrontación con el agresor.