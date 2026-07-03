Video: un delincuente le apuntó con un arma a una mujer mientras estaba detenida en un semáforo
El intento de robo ocurrió en plena colectora de la autopista Riccheri, a la altura de La Matanza. Toda la secuencia quedó filmada.
Una mujer vivió momentos de terror en plena colectora de la autopista Riccheri cuando, tras frenar en un semáforo, un delincuente se paró frente a su auto y le apuntó con un arma. Ocurrió a la altura de la localidad de Villa Madero, partido bonaerense de La Matanza, y todo quedó registrado en un video.
El violento intento de robo tuvo lugar el martes, cerca de las 13.40, en la esquina de las calles Blanco Encalada y el Camino de la Virgen, y fue registrado por una cámara instalada dentro del vehículo de la mujer, que captó con claridad el rostro del delincuente.
De acuerdo con lo que se observa en el video, mientras la víctima se encontraba detenida en el semáforo esperando a que se pusiera en verde para avanzar, un ladrón que circulaba en bicicleta, y que aparece al comienzo de la secuencia esperando sobre un costado, la atacó.
El delincuente se acercó primero por atrás del vehículo, luego golpeó con violencia la ventanilla del lado de la conductora e intentó forzar la puerta. Los gritos aterrados de la víctima quedaron grabados en el video.
Ante la resistencia de la mujer, el delincuente arrojó su bicicleta hacia una zona parquizada junto al Camino de la Virgen, se paró frente al auto, sacó un arma de fuego y le apuntó directamente a la cabeza.
La situación se volvió aún más tensa cuando los otros conductores se dieron cuenta de lo que ocurría y comenzaron a tocar bocina para alertar a los demás sobre el asalto. Según se observa en las imágenes, al menos dos vehículos, uno de ellos un Renault Sandero gris, reaccionaron rápidamente ante el intento de robo. Ambos aceleraron, subiéndose incluso a la vereda, y avanzaron pese a que el semáforo aún se encontraba en rojo.
Esto permitió que la víctima tuviera una vía de escape. La mujer no lo dudó: maniobró hacia su derecha y, aprovechando que en ese instante el semáforo había cambiado a verde, aceleró rápidamente para escapar del lugar.
Incluso, una pareja que se desplazaba en moto también logró escapar justo cuando el semáforo habilitó el paso, aprovechando la confusión para huir y evitar la confrontación con el agresor.
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