Stefano Di Carlo reveló los verdaderos motivos de la salida de Marcelo Gallardo de River: "No encontró..."
El presidente del Millonario brindó una entrevista dónde habló de todo y contó algunas cosas sobre los últimos días del Muñeco en el club.
River atraviesa días de cambios profundos. Tras el empate ante Independiente Rivadavia en Mendoza, con Marcelo Escudero como interino en el banco, el presidente Stefano Di Carlo dio detalles sobre la salida de Marcelo Gallardo, quien dejó el cargo en medio de un clima de cuestionamientos por los resultados.
En diálogo con el programa F90, de ESPN, el máximo dirigente del Millonario explicó cómo se gestó la decisión. “Un poco es lo que se sabe y vemos. Es un proceso que se intentó y se persistió en el rumbo. Fuimos haciendo revisiones de las decisiones que se tomaron en esta etapa. Hicimos correcciones conforme a lo que planteamos que se tenía que hacer”, comenzó señalando.
El presidente profundizó sobre las conversaciones que mantuvo con el entrenador antes del desenlace. “En una de las últimas charlas con Marcelo hablamos sobre qué pudimos hacer distinto y no pudimos encontrarle la vuelta. Son cosas del fútbol. En el mercado de pases trajimos los puestos que Marcelo pidió para tener ese plus y ese salto”, sostuvo.
Además, remarcó el respaldo que tuvo el DT durante este segundo ciclo. “Hicimos todas esas cuestiones que necesitábamos para encarar este año, pero las cosas no salieron. Esto no quita la relevancia de Marcelo con River, que es el hombre más relevante de la historia del club y estamos convencidos de haber sostenido el proceso”, añadió.
Finalmente, dejó en claro que la determinación fue tomada por el propio Gallardo: “Fue una decisión de él, que no encontró la vuelta a la situación y tuvo esta postura, en la que me llamó y me dijo que no continuaba”.
Los números de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo en River
Tras los 14 títulos obtenidos entre 2014 y 2022, el Muñeco regresó a River en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis. Desde entonces, dirigió 84 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 17 derrotas, 13 de ellas en los últimos 20 encuentros.
Esta segunda etapa terminó sin vueltas olímpicas. En ese período, el equipo disputó dos ediciones de la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes, tres torneos locales y una Copa Argentina. Además, perdió la final de la Supercopa Argentina frente a Talleres.
Otra de las grandes deudas fue no haber logrado la clasificación a la próxima Copa Libertadores. De esta manera, el nuevo entrenador, Eduardo Coudet, tendrá como principal desafío afrontar la Copa Sudamericana 2026 y reencauzar el rumbo deportivo del Millonario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario