Stefano Di Carlo reveló los verdaderos motivos de la salida de Marcelo Gallardo de River: "No encontró..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2028866159794159940?s=20&partner=&hide_thread=false "NO LE ENCONTRAMOS LA VUELTA"



Di Carlo, sobre la salida de Gallardo de River.



Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/uKv7Sb5OcQ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 3, 2026

Los números de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo en River

Tras los 14 títulos obtenidos entre 2014 y 2022, el Muñeco regresó a River en agosto de 2024 para reemplazar a Martín Demichelis. Desde entonces, dirigió 84 partidos, con 35 victorias, 32 empates y 17 derrotas, 13 de ellas en los últimos 20 encuentros.

Esta segunda etapa terminó sin vueltas olímpicas. En ese período, el equipo disputó dos ediciones de la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes, tres torneos locales y una Copa Argentina. Además, perdió la final de la Supercopa Argentina frente a Talleres.

Otra de las grandes deudas fue no haber logrado la clasificación a la próxima Copa Libertadores. De esta manera, el nuevo entrenador, Eduardo Coudet, tendrá como principal desafío afrontar la Copa Sudamericana 2026 y reencauzar el rumbo deportivo del Millonario.