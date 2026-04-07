Se retiró Aaron Ramsey, el ex Arsenal famoso por la "maldición de la muerte"

Con el paso del tiempo, la lista de coincidencias mencionadas por usuarios y medios incluyó nombres como Whitney Houston, Ken Norton, Paul Walker, Jorge Rafael Videla, Robin Williams, Eduardo Galeano y David Bowie. Aunque siempre se trató de coincidencias sin evidencia, el fenómeno se volvió popular y acompañó la figura del futbolista durante gran parte de su carrera.

En el mensaje con el que confirmó su despedida, Ramsey agradeció a los clubes en los que jugó, a la Selección de Gales y a su familia por el acompañamiento a lo largo de su trayectoria. “Esta ha sido una decisión no muy fácil de tomar”, expresó el mediocampista, que cierra así su etapa como futbolista profesional.