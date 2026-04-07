Se retiró Aaron Ramsey, el ex Arsenal famoso por la "maldición de la muerte"
El reconocido futbolista anunció su retiro a los 35 años tras una extensa carrera en Arsenal, Juventus y Gales, marcada también por la viral “maldición” ligada a sus goles.
Aaron Ramsey anunció su retiro del fútbol profesional luego de casi dos décadas de trayectoria. El mediocampista galés, que se encontraba sin club tras su último paso por Pumas de México, comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde explicó que fue tomada luego de un profundo proceso de reflexión.
El volante dejó su huella más importante en Arsenal, club en el que jugó durante diez temporadas y disputó 369 partidos. En ese período consiguió tres títulos de la FA Cup y una Community Shield, consolidándose como uno de los futbolistas más representativos del equipo londinense en los últimos años. Más adelante continuó su carrera en Juventus, donde también sumó trofeos: un Scudetto, una Copa de Italia y una Supercopa italiana. En paralelo, fue una pieza clave en la Selección de Gales, con la que disputó 86 encuentros y convirtió 21 goles, siendo uno de los referentes de una generación que devolvió protagonismo internacional al combinado europeo.
La noticia de su retiro se conoció en una temporada destacada para Arsenal, que pelea la Premier League con una ventaja importante sobre Manchester City y continúa en competencia en la Champions League.
La viral “maldición de Ramsey”
Además de su rendimiento deportivo, el nombre del mediocampista quedó asociado durante años a una curiosa teoría que se viralizó en redes sociales: la llamada “maldición de Ramsey”. Cada vez que el galés convertía un gol, poco tiempo después se producía la muerte de alguna figura reconocida a nivel mundial.
Uno de los primeros episodios señalados ocurrió en 2011, cuando marcó frente a Manchester United y al día siguiente murió Osama bin Laden durante un operativo militar estadounidense. Meses después, tras otro gol suyo, falleció Steve Jobs, fundador de Apple, y ese mismo año también se relacionó un tanto del galés con la muerte del dictador libio Muammar Gaddafi.
Con el paso del tiempo, la lista de coincidencias mencionadas por usuarios y medios incluyó nombres como Whitney Houston, Ken Norton, Paul Walker, Jorge Rafael Videla, Robin Williams, Eduardo Galeano y David Bowie. Aunque siempre se trató de coincidencias sin evidencia, el fenómeno se volvió popular y acompañó la figura del futbolista durante gran parte de su carrera.
En el mensaje con el que confirmó su despedida, Ramsey agradeció a los clubes en los que jugó, a la Selección de Gales y a su familia por el acompañamiento a lo largo de su trayectoria. “Esta ha sido una decisión no muy fácil de tomar”, expresó el mediocampista, que cierra así su etapa como futbolista profesional.
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