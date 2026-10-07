Se supo dónde terminó el poncho de Soledad Pastorutti que cambió con Agustín Giay en la despedida de Messi

La emotiva jornada de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó perlitas inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha. Entre los festejos, los discursos y los shows musicales que acompañaron la noche en el Estadio Monumental, se produjo un insólito y tierno intercambio entre el juvenil Agustín Giay y Soledad Pastorutti que no tardó en volverse viral en las redes sociales.