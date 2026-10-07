Se supo dónde terminó el poncho de Soledad Pastorutti que cambió con Agustín Giay en la despedida de Messi
En medio de las emociones en el Monumental, el lateral le entregó su camperón de la Selección a la cantante y se quedó con una prenda icónica.
La emotiva jornada de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó perlitas inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha. Entre los festejos, los discursos y los shows musicales que acompañaron la noche en el Estadio Monumental, se produjo un insólito y tierno intercambio entre el juvenil Agustín Giay y Soledad Pastorutti que no tardó en volverse viral en las redes sociales.
Mientras el capitán albiceleste brindaba sus palabras de agradecimiento ante un estadio repleto, el defensor decidió cambiar su camperón oficial del seleccionado por el tradicional poncho patrio que lució La Sole durante su presentación sobre el escenario. Sin embargo, la historia de esta verdadera reliquia no terminó en el vestuario, ya que el propio futbolista reveló cuál fue su destino final.
El gesto de Agustín Giay con Soledad Pastorutti y el regalo para su mamá en la despedida de Lionel Messi
IMPORTANTE: Lionel Messi usó sus redes sociales tras su despedida y emocionó a todos con un mensaje de agradecimiento
A través de su cuenta oficial de Instagram, el ex jugador de San Lorenzo compartió una postal en la que se observa a su madre luciendo con orgullo el poncho con los colores argentinos y el sol en el centro. El jugador transformó la prenda en un invalorable obsequio familiar para inmortalizar una velada histórica.
"Hoy termina una etapa, pero lo que dejaste en nosotros y en millones de personas no termina nunca. Gracias por cada momento, por cada alegría y por hacerme sentir, aunque sea por un rato, parte de algo único", escribió el defensor en su publicación, dedicándole también unas sentidas palabras a la Pulga por haber compartido vestuario en su último encuentro.
El posteo cosechó rápidamente miles de interacciones y comentarios de colegas, entre ellos Nico Paz, quienes destacaron el inolvidable momento. Así, la noche que marcó el cierre del ciclo de Messi en el seleccionado nacional sumó un nuevo capítulo de afecto y recuerdos imborrables que trascenderán a través de las generaciones.
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