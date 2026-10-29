Se viene el VAR semiautomático en el fútbol argentino: cómo funciona y cuándo será su estreno
La AFA definió la implementación de la tecnología de última generación utilizada en los Mundiales y la Champions League: todos los detalles.
El fútbol argentino dará un salto tecnológico trascendental en el tramo final de la temporada. En el marco de un cónclave dirigencial donde se delinearon los formatos para el año próximo, las autoridades de la AFA confirmaron que el VAR semiautomático está listo para desembarcar en el país con un estreno previsto para las instancias decisivas de este certamen.
Según detalló Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, la empresa proveedora del servicio presentó avances altamente positivos y el bautismo oficial se fijó para la final del Torneo Clausura, programada para el 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata.
"El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre de este año. Es algo que se venía tratando y se había aprobado. Ya el año que viene, seguramente por temas de implementación a partir del segundo semestre, lo tendremos en todos los estadios de Primera", señaló el directivo. La AFA también analiza la posibilidad de utilizarlo previamente en la definición de la Copa Argentina y en la próxima Recopa de Campeones de enero de 2027.
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¿Cómo funciona el VAR semiautomático?
La herramienta, que ya demostró su eficacia en competiciones de máxima exigencia internacional como la Champions League y las últimas Copas del Mundo, se basa en un sistema de alta precisión que agiliza drásticamente las revisiones por fuera de juego:
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Cámaras de seguimiento especializadas: Se despliega una docena de dispositivos ópticos dedicados a rastrear de manera constante la pelota y hasta 29 puntos de datos específicos en el cuerpo de cada jugador, con especial atención en las extremidades involucradas en la jugada.
Balón con sensor interno: El esférico incorpora un dispositivo tecnológico en su núcleo que registra con exactitud milimétrica el momento exacto del golpeo o contacto.
Inteligencia artificial y alertas: Toda la información recopilada se procesa en tiempo real mediante un software de IA. Al detectarse una posición adelantada, el sistema emite un aviso automático e inmediato a la cabina del VAR, donde los jueces se encargan de validar la acción para que el árbitro principal sancione la infracción en cuestión de segundos.
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