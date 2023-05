Sebastián Abreu se sumó a la polémica sobre los penales cobrados a Argentina en Qatar 2022

"El penal de la final de Di María... si no fue el de Cavani, ese no es", apuntó el ahora DT. Y sumó: "Se utilizaron criterios diferentes para cobrarle a Argentina y no a otros. No quita méritos, pero ayuda".

abreu

"Es como en los años 90 y 2000, cuando los equipos grandes salían campeones y en los partidos bisagra había una roja al rival o un penal. Existía, por diferentes motivos, por la presión, la relevancia y la importancia de los jugadores", explicó.

Abreu sostuvo que el penal cobrado por Danny Makkelie de Wojciech Szczesny hacia Lionel Messi en Argentina-Polonia "tampoco fue", y además, dijo que la pena máxima cobrada por Darío Herrera en el último Superclásico en el Monumental "no fue".

"Todos los criterios cambiaron. Una cosa es la tecnología y otra entender el juego. Ahí necesitas árbitros futboleros y no de computadora", señaló el DT de Universidad César Vallejo de Perú.

QUÉ DIJO DIEGO LUGANO SOBRE LOS PENALES A ARGENTINA

Diego Lugano, ex defensor y capitán de la Selección de Uruguay, aseguró que al equipo de Lionel Scaloni lo ayudaron durante la competencia para que pueda quebrar la mala racha: “A Argentina lo ayudaron a ser campeón del mundo. 4 de los 5 penales que le cobraron no fueron”, tiró en una entrevista con Carve Deportiva.

Y reveló: "En Qatar agarré del brazo al pelado Collina y le dije: ‘¿Qué pasó con Uruguay? ¿Qué hicieron con nosotros?’ Y me dijo: ‘Fueron jugadas de interpretación’”, opinó, tajante.