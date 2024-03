Sebastián Battaglia reveló qué le dijo Agustín Almendra antes de ser apartado en Boca

Y, entre risas, contó que en medio de la pelea, Almendra le dijo: "Como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre. Lo voy a decir porque no tengo ningún problema. Me dijo esa parte y hay otra parte, donde me dice: 'Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo'. Menos mal, solamente ganaste cuatro, ¡ja!".

"Quizá le comen la cabeza desde otro lugar y los confunden, y llegan a un entrenamiento pensando una cosa que quizá el entrenador piensa otra. Si veo que no está bien o haciendo las cosas bien, tengo que elegir. Si no, ¿para qué estás ahí?", sentenció el Sebastián Battaglia, el jugador con más títulos en la historia de Boca.

bataglia