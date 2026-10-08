Sebastián Driussi llevó tranquilidad a River: se entrenó a la par y será titular ante Estudiantes de Río Cuarto

La preocupación alrededor del atacante radicaba más en sus antecedentes físicos recientes que en la gravedad del inconveniente. Al haber acusado una dolencia menor, las especulaciones sobre su presencia en la reanudación de la competencia oficial se dispararon. No obstante, el goleador trabajó a la par de sus compañeros —con los lógicos cuidados en el cierre del ensayo— y todo indica que ocupará el centro del ataque millonario en la vuelta al ruedo tras el atípico parate de 21 días.