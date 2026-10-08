Sebastián Driussi llevó tranquilidad a River: se entrenó a la par y será titular ante Estudiantes de Río Cuarto
El delantero superó la sobrecarga muscular y estará desde el arranque este sábado en el Monumental. En tanto, Francisco Ortega sigue en duda y Thiago Almada ilusiona con su pronta vuelta.
Leonardo Ponzio respiró aliviado en el River Camp. Después de encender las alarmas este miércoles por una sobrecarga muscular, Sebastián Driussi completó la práctica con normalidad y no tendrá inconvenientes para ir de arranque este sábado frente a Estudiantes de Río Cuarto en Núñez.
La preocupación alrededor del atacante radicaba más en sus antecedentes físicos recientes que en la gravedad del inconveniente. Al haber acusado una dolencia menor, las especulaciones sobre su presencia en la reanudación de la competencia oficial se dispararon. No obstante, el goleador trabajó a la par de sus compañeros —con los lógicos cuidados en el cierre del ensayo— y todo indica que ocupará el centro del ataque millonario en la vuelta al ruedo tras el atípico parate de 21 días.
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La cara opuesta de la jornada la protagonizó Francisco Ortega. El lateral izquierdo padece una leve contractura, volvió a moverse de manera diferenciada y su presencia en la lista de convocados es una verdadera incógnita. La variante natural de Marcos Acuña podría perderse el compromiso del fin de semana debido a este contratiempo físico.
Por su parte, la sorpresa de la mañana en el predio de Ezeiza la dio Thiago Almada. A casi tres semanas de haber sufrido un desgarro, el mediocampista ofensivo participó de una parte del entrenamiento grupal. Aunque el cuerpo técnico evaluará su respuesta en la última práctica antes de resolver si lo arriesga, su notable evolución alimenta la ilusión de volver a ver su nombre en la nómina.
Además, Aníbal Moreno dejó atrás sus molestias tras recibir el alta médica y todo apunta a que integrará el banco de suplentes. De confirmarse, el volante central sumará su primera citación desde el ciclo posterior a Eduardo Coudet, mientras que Fausto Vera se perfila para sostener la titularidad en la mitad de la cancha.
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