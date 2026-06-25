Boca anunció a Leandro Lozano como primer refuerzo del nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena

Durante su último año en el Bicho disputó 17 partidos y aportó 3 asistencias, rendimiento que lo puso en el radar de Boca para reforzar una zona del plantel que el cuerpo técnico consideraba prioritaria de cara al segundo semestre. La llegada del uruguayo se da en un contexto en el que Arruabarrena decidió apartar del plantel a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga, dos futbolistas que no terminaron de afirmarse en el puesto y que tampoco contaban con respaldo pleno de los hinchas.

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Boca busca más refuerzos y apunta a Gerónimo Rulli

Con la incorporación de Lozano, Boca empieza a mover el mercado, pero no se quedará ahí. La intención del club es sumar también un refuerzo de jerarquía, especialmente en el arco, una posición que el cuerpo técnico considera clave para fortalecer el equipo.

En ese sentido, el gran apuntado es Gerónimo Rulli, actual arquero de la Selección argentina y campeón del mundo, que se encuentra disputando el Mundial 2026. Según trascendió, Boca ya le hizo una propuesta formal y espera avanzar en las negociaciones una vez finalice su participación con la Albiceleste. Por lo pronto, la primera cara nueva del ciclo Arruabarrena ya está confirmada y se trata de un futbolista que llega para pelear un lugar en un sector del campo donde Boca necesitaba respuestas.