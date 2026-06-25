Boca anunció a Leandro Lozano como primer refuerzo del nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena
Boca oficializó la llegada de Leandro Lozano, lateral derecho uruguayo que firmó hasta 2030 y es el primer refuerzo de Arruabarrena.
Boca ya tiene a su primer refuerzo para la nueva etapa de Rodolfo Arruabarrena. El club anunció de manera oficial la contratación de Leandro Lozano, lateral derecho uruguayo que llega tras su paso por Argentinos Juniors y que firmó contrato con el Xeneize hasta el 31 de diciembre de 2030.
La institución hizo el anuncio a través de un comunicado en sus canales oficiales. “El Club Atlético Boca Juniors informa que Leandro Lozano firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2030 y se incorporó oficialmente al plantel profesional”, informaron desde el club de la Ribera.
El futbolista ya se había realizado la revisión médica el domingo pasado, aunque la firma se demoró por una cuestión administrativa vinculada a documentación pendiente con Argentinos. Una vez resuelto ese tema, Boca pudo cerrar formalmente la operación y sumar al defensor al grupo que ya trabaja en la pretemporada.
Quién es Leandro Lozano, el primer refuerzo de Boca
Lozano es un lateral derecho uruguayo surgido de Boston River, que también tuvo un paso por Nacional de Montevideo antes de desembarcar en el fútbol argentino. Llegó a Argentinos Juniors en enero de 2025 y rápidamente se consolidó como una de las piezas más regulares del equipo de La Paternal.
Durante su último año en el Bicho disputó 17 partidos y aportó 3 asistencias, rendimiento que lo puso en el radar de Boca para reforzar una zona del plantel que el cuerpo técnico consideraba prioritaria de cara al segundo semestre. La llegada del uruguayo se da en un contexto en el que Arruabarrena decidió apartar del plantel a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga, dos futbolistas que no terminaron de afirmarse en el puesto y que tampoco contaban con respaldo pleno de los hinchas.
Boca busca más refuerzos y apunta a Gerónimo Rulli
Con la incorporación de Lozano, Boca empieza a mover el mercado, pero no se quedará ahí. La intención del club es sumar también un refuerzo de jerarquía, especialmente en el arco, una posición que el cuerpo técnico considera clave para fortalecer el equipo.
En ese sentido, el gran apuntado es Gerónimo Rulli, actual arquero de la Selección argentina y campeón del mundo, que se encuentra disputando el Mundial 2026. Según trascendió, Boca ya le hizo una propuesta formal y espera avanzar en las negociaciones una vez finalice su participación con la Albiceleste. Por lo pronto, la primera cara nueva del ciclo Arruabarrena ya está confirmada y se trata de un futbolista que llega para pelear un lugar en un sector del campo donde Boca necesitaba respuestas.
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